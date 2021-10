Cửa hàng điện thoại, máy tính tấp nập ngày đầu mở cửa lại

TP HCMCác cửa hàng sửa chữa, bán đồ điện tử đồng loạt mở cửa trở lại, đón lượng lớn khách hàng đến mua sắm và kiểm tra thiết bị.

Sáng 1/10, các hệ thống lớn như FPT Shop, CellphoneS, Thế Giới Di Động, Di động Việt... đồng loạt thông báo mở cửa và đều trong tình trạng đông khách.

Đại diện FPT Shop cho biết, đa số người dân tìm mua và sửa chữa các sản phẩm liên quan đến máy tính xách tay, máy tính bảng. Ngoài ra, các thiết bị tin học hỗ trợ làm việc và học tập tại nhà như thiết bị Wi-Fi, tai nghe, loa, thẻ sim cũng đắt khách.

Khách hàng được chia thành các nhóm nhỏ 3 - 5 người một lượt tại một cửa hàng điện tử sáng 1/10. Ảnh: Khương Nha

Ông Đạt Nguyễn, quản lý chuỗi bán lẻ Di động Việt, nói: "Từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại các cửa hàng. Nhu cầu sửa chữa thiết bị điện tử lớn hơn do họ phải ở nhà trong thời gian dài, các thiết bị lâu chưa được bảo dưỡng. Nhu cầu mua các phụ kiện như sạc dự phòng, dây sạc cũng tăng cao".

Đến trưa 1/10, nhiều đơn vị sửa chữa gặp tình trạng quá tải và phải đề nghị khách hàng đến nhận máy sau. "Thứ nhất, các hệ thống phải tuân thủ hướng dẫn của thành phố, chỉ hoạt động khoảng 50% công suất nên lượng nhân viên tại cửa hàng ít. Tiếp đến, trong thời gian dài giãn cách, một số nguồn cung linh kiện bị khan hiếm khiến việc sửa chữa bị ảnh hưởng", đại diện Minh Tuấn Mobile giải thích.

Các hệ thống bán lẻ cho biết nhân viên phục vụ khách hàng đều đã tiêm đủ hai mũi vaccine, tuân thủ 5K và có xét nghiệm âm tính theo hướng dẫn của thành phố. Khách hàng đến mua bán, sửa chữa được hướng dẫn quét mã QR của cửa hàng. Số lượng khách vào trong được sắp xếp theo nhóm 3 - 5 người, đảm bảo giãn cách.

Dù lượng khách hàng lớn trong ngày đầu mở bán, một số cửa hàng nhận định doanh số sẽ không cao do người dân thắt chặt chi tiêu sau nhiều tháng ở nhà. Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, cho biết các cửa hàng ở Hà Nội mở cửa trước và đang ghi nhận doanh số tốt, nhiều nơi tăng trưởng gấp ba lần so với thời điểm giãn cách. Tuy nhiên ở TP HCM, do giãn cách kéo dài, thu nhập của người dân bị ảnh hưởng nên khó có thể đạt được mức kỳ vọng.

Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động của FPT Shop, dự đoán sức mua của thị trường sẽ tốt lên vào giai đoạn cuối năm. Đây là mùa mua sắm lớn trong năm và nhiều sản phẩm hấp dẫn sẽ được tung ra thị trường.

Khương Nha