Cú sốc ung thư ở tuổi 28

TP HCMCuối tháng hai, Nguyễn Minh Anh và chồng bước vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai với tâm trạng yên ổn.

Lần siêu âm trước đó kết luận khối u ở ngực cô là lành tính. "Mình còn trẻ, làm sao mà ung thư được", cô nghĩ. Song kết quả sinh thiết cho thấy Carcinom tuyến vú, tức ung thư vú. Ở tuổi 28, khi sự nghiệp và gia đình đang ở độ chín, Minh Anh trở thành một bệnh nhân ung thư giai đoạn 2a, đối mặt với phác đồ điều trị kéo dài 16 toa hóa chất. Một tin không vui nữa là bệnh có tỷ lệ tái phát cao.

"Tất cả những tin xấu ập đến khiến tôi suy sụp, không còn thiết tha cuộc sống", người phụ nữ kể.

Minh Anh bên chồng và con trai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một nghiên cứu kéo dài 9 tháng trên 264 bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 103 đã chỉ ra một thực tế ảm đạm là gần 58% bệnh nhân ung thư rơi vào trạng thái trầm cảm. Sự thay đổi đột ngột của cơ thể khiến họ mất kiểm soát cuộc đời mình, chìm trong lo âu về cái chết và những bất định của tương lai. Minh Anh cũng trải qua tình trạng tương tự . Những ngày cơ thể suy kiệt vì hóa chất, cô nằm bẹp trên giường, để mặc ý nghĩ mình là gánh nặng của gia đình xâm chiếm tâm trí.

Nhưng nỗi đau thể xác không bằng khoảnh khắc con trai 15 tháng tuổi gào khóc đòi bế mà cô không dám chạm vào. "72 giờ đầu sau hóa trị, tôi phải hạn chế bế con vì hóa chất tiết qua da. Con lao vào lòng khiến tôi không cầm lòng nổi. Nhìn con nấc lên mà lòng tôi quặn thắt", cô tâm sự.

Đầu tháng 7, sau 10 toa hóa trị, mái tóc dài đen mượt từng là niềm tự hào của Minh Anh rụng sạch. Thay vì u buồn, cô quyết định ghi lại khoảnh khắc này. Với gương mặt trang điểm nhẹ và chiếc điện thoại của bạn thân, cô nhìn thẳng vào camera, nở nụ cười rạng rỡ. Bộ ảnh sau khi chia sẻ lên mạng xã hội nhận về hàng ngàn lời khen về sự tự tin và tinh thần lạc quan.

Đầu tháng 12, Minh Anh hoàn thành hóa trị và bước vào giai đoạn xạ trị. Sức khỏe dần ổn định, mái đầu bắt đầu lún phún những mầm tóc mới. Sự đồng hành không rời của chồng, con và gia đình tiếp thêm năng lượng cho cô.

Thái độ lạc quan của bà mẹ trẻ phù hợp với khuyến nghị của các chuyên gia tâm lý y khoa, rằng việc nhìn thẳng vào sự thật và tìm kiếm các trải nghiệm tích cực là liều thuốc tinh thần quan trọng song hành cùng phẫu thuật và xạ trị.

Bên cạnh đó, hành trình cận tử còn tôi luyện nhân cách của người phụ nữ . Từ một người cầu toàn, dễ căng thẳng trước những áp lực vụn vặt, Minh Anh giờ đây sống với sự tĩnh tại của người đã đi qua bão tố. Cô bắt đầu kinh doanh trực tuyến để san sẻ gánh nặng kinh tế với chồng.

Ngoài bộ ảnh gây sốt, Minh Anh thường xuyên chia sẻ những thông điệp tích cực lên trang cá nhân với hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho những phụ nữ cùng cảnh ngộ. Với cô, hạnh phúc hiện tại đơn giản là có sức khỏe để tiếp tục sống bên những người thân yêu.

Minh Anh trong bộ ảnh được bạn thân ghi lại. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ung thư vú hiện vượt ung thư gan, trở thành loại ung thư có số ca mắc mới nhiều nhất tại Việt Nam, theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN). Bệnh chiếm gần 29% tổng số ung thư ở nữ giới - cứ ba phụ nữ được chẩn đoán ung thư thì có một người mắc ung thư vú. Số ca được phát hiện ở giai đoạn sớm ngày càng tăng, trong khi độ tuổi mắc bệnh có xu hướng trẻ hóa.

Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ tự khám vú mỗi tháng (sau kỳ kinh 5-7 ngày), khám lâm sàng định kỳ và chụp nhũ ảnh khi đến tuổi phù hợp. Nhóm không có nguy cơ cao từ 20-40 tuổi nên tự khám hàng tháng, khám lâm sàng mỗi 1-3 năm; từ 40 tuổi trở lên nên khám lâm sàng và chụp nhũ ảnh mỗi năm. Nhóm nguy cơ cao cần bắt đầu sàng lọc từ 25 tuổi, tự khám hàng tháng, khám lâm sàng 6-12 tháng và chụp nhũ ảnh định kỳ hàng năm.

Các chuyên gia khuyên bệnh nhân ung thư có thể vượt qua khủng hoảng tâm lý bằng cách nhìn thẳng vào sự thật, bày tỏ cảm xúc với người thân đáng tin cậy, tìm kiếm cộng đồng hỗ trợ, tham gia hoạt động thể chất phù hợp hoặc thử các kỹ thuật thư giãn như thiền, chánh niệm, thở, yoga.

Như trường hợp của Minh Anh, sau khi chấp nhận sự thật, cô đã kiên cường điều trị, đồng thời tìm thấy ý nghĩa cuộc sống ở việc lan tỏa những điều tích cực.

"Hiện tại tuy còn nhiều khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn thấy mình may mắn. Hy vọng chặng đường phía trước sẽ nhẹ nhàng hơn. Với tôi như vậy là quá đủ rồi", cô bày tỏ.

Mỹ Ý