Cú sốc 'mặt phá nét' của nữ Influencer trong lần đầu mang thai

AnhAmber Pitkin sốc khi gương mặt sưng phù, mũi nở nhưng dần học cách chấp nhận diện mạo thai kỳ và lan tỏa thông điệp mạnh mẽ giúp phụ nữ mang thai thêm bao dung với chính mình.

Suốt nhiều năm qua, Amber Pitkin là một Influencer (người có sức hưởng) nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp tại Dubai và London. Cô có làn da rạng rỡ, kỹ thuật trang điểm hoàn hảo và phong thái tự tin trước ống kính. Tuy nhiên, giờ đây, khi bước vào thai kỳ đầu tiên, cô đang phải đối mặt với những biến đổi về ngoại hình nằm ngoài dự tính.

Hồi tháng 1, video ghi lại những thay đổi trên khuôn mặt của Pitkin đăng trên Tiktok thu hút hơn 4 triệu lượt xem, trở thành nguồn cảm hứng giúp nhiều phụ nữ mang thai khác biết cách bao dung hơn với bản thân trong giai đoạn thay đổi ngoại hình đầy bước ngoặt này.

Pitkin cho biết vào khoảng tuần thứ 14 của thai kỳ, cô bắt đầu nhận thấy những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt. Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là tình trạng tạm thời nhưng khi bước sang tháng thứ 4, cô thực sự ngỡ ngàng trước một diện mạo hoàn toàn khác sau khi thức dậy. "Không chỉ mũi mà cả môi và mắt tôi đều sưng to. Đó là cú sốc lớn, tôi cảm thấy như không còn nhận ra chính mình", người phụ nữ 31 tuổi tâm sự. "Tôi cảm thấy ngợp trước những thay đổi dồn dập của cơ thể mà bản thân không thể kiểm soát".

Các đường nét trên gương mặt Amber Pitkin bắt đầu thay đổi khi cô mang bầu. Ảnh: Amber Pitkin

Càng về cuối thai kỳ, tình trạng phù nề càng trở nên nghiêm trọng, không chỉ trong ảnh chụp mà cả khi quay video. Đặc thù công việc thường xuyên phải quay cận cảnh khiến những biến đổi trên khuôn mặt cô càng lộ rõ dưới ánh đèn và ống kính độ phân giải cao. Mỗi khi xử lý hậu kỳ, Pitkin lại thấy ngỡ ngàng vì diện mạo của mình trông quá khác lạ.

"Lúc đầu, việc này thực sự làm tôi mất hết tự tin. Là một người chuyên làm nội dung về trang điểm và làm đẹp, tôi thậm chí không còn muốn nhìn thấy mặt mình trong ống kính nữa, chỉ muốn trốn đi cho xong", cô kể.

Nữ influencer làm đẹp gây sốc khi công khai diện mạo thực tế lúc mang thai Video Amber Pitkin 'biến hình' sau khi trang điểm. Video: Tiktok

Theo trang tin y tế Healthline, sự thay đổi nội tiết tố khi mang thai có thể làm các mạch máu giãn nở ra, dẫn đến tình trạng sưng phù ở nhiều nơi gồm cả vùng mũi. Tuy nhiên, càng về sau của thai kỳ, cách nhìn nhận của Pitkin về vấn đề này bắt đầu thay đổi. Thay vì tìm cách phản kháng, cô học cách đối diện và chung sống với những biến đổi của bản thân. Pitkin chia sẻ: "Tôi đã phải học cách chấp nhận sự thật thay vì cứ mãi dằn vặt chống lại nó. Giai đoạn này chỉ là tạm thời và cơ thể tôi thực ra đang làm một điều vô cùng kỳ diệu".

Quyết định công khai tình trạng sưng phù khuôn mặt và biến đổi vùng mũi của Pitkin xuất phát từ thực tế đây là chủ đề ít được nhắc đến. Cô chia sẻ: "Nhiều người e ngại bị đánh giá là phù phiếm hay vô ơn do áp lực phải luôn tích cực khi mang thai. Tuy nhiên, thành thật về những khó khăn không đồng nghĩa với việc bớt yêu con mà đơn giản là thừa nhận về những áp lực mà phụ nữ phải trải qua cả về thể chất lẫn tinh thần".

Là một Influencer nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp, Amber Pitkin lúc đầu cảm thấy ngỡ ngàng vì diện mạo của mình trông quá khác lạ mỗi khi xử lý hậu kỳ. Ảnh: Amber Pitkin

Thay vì chỉ tô hồng những khoảnh khắc ngọt ngào của thai kỳ, Pitkin chọn cách phơi bày thực tế, nhằm nhắc nhở những người mẹ khác rằng mọi thay đổi của cơ thể đều là tự nhiên và không có gì phải che giấu. "Tôi từng kỳ vọng mình luôn xinh đẹp và rạng rỡ khi mang bầu nên khi gặp khó khăn, tôi đã nghĩ mình có vấn đề. Nhưng khi bắt đầu chia sẻ những góc khuất tổn thương, tôi nhận ra nhiều phụ nữ cũng có cảm xúc tương tự. Việc lên tiếng giúp chúng tôi bớt cô đơn, có thể trao đổi kinh nghiệm và an ủi lẫn nhau", Pitkin cho hay.

Dù thỉnh thoảng vẫn nhận những bình luận tiêu cực về ngoại hình, Pitkin cho biết phần lớn phản hồi từ cộng đồng mạng đều rất tích cực và mang tính khích lệ. Cô chia sẻ: "Tôi chưa từng nhận được nhiều tin nhắn ủng hộ ấm áp từ các bà mẹ khác đến thế. Sự tử tế và thấu cảm từ những người phụ nữ xung quanh thật sự là điều tuyệt vời".

Hiện Pitkin chọn cách tập trung vào những giá trị cốt lõi hơn. Hành trình làm mẹ dạy cô rằng sự tự tin không nên chỉ dựa vào diện mạo, nhất là khi ngoại hình luôn biến đổi không ngừng. Trong hành trình thai kỳ, Pitkin đang từng bước tái định nghĩa vẻ đẹp và sự tự tin. Cô nhắn nhủ đến những người phụ nữ cùng cảnh ngộ, rằng "hãy bao dung với chính mình". "Đừng để những phút giây cảm thấy lạ lẫm với bản thân định nghĩa giá trị con người bạn. Hãy làm những việc nhỏ khiến bạn thấy tự tin, ở gần những người luôn ủng hộ và hãy nhớ rằng diện mạo này chỉ là tạm thời nhưng sức mạnh bạn đang gây dựng sẽ là mãi mãi", Pitkin chia sẻ.

Gương mặt của Pitkin lúc chưa trang điểm. Ảnh: Amber Pitkin

Bình Minh (Theo People)