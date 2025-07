Cú 'sảy chân' trượt học bổng đưa nữ sinh thành thủ khoa tốt nghiệp

Sau lần trượt học bổng vào đầu năm thứ ba, Thục Anh bừng tỉnh, lên kế hoạch giành điểm tuyệt đối ở hai kỳ học cuối, giúp tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa.

Hôm 24/7, Phạm Thị Thục Anh mặc áo cử nhân, bước lên sân khấu nhận giấy khen của Đại học Quốc gia Hà Nội từ thầy hiệu trưởng. Nhìn xuống hội trường, thấy bố mẹ nở nụ cười rạng rỡ, nữ sinh xúc động, hãnh diện về bản thân.

"Tôi không nghĩ có được vinh dự này. Kết quả đạt được minh chứng cho sự cố gắng của tôi suốt những năm qua", tân cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, nói.

Thục Anh không chỉ là thủ khoa ngành này, mà còn dẫn đầu về điểm trung bình học tập (GPA) của cả trường với 3.91/4. Trước đó, nữ sinh được chấm 9,6/10 điểm khóa luận, thi đạt chứng chỉ IELTS 8.0.

Phạm Thị Thục Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thục Anh là cựu học sinh chuyên Anh, trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Năm 2021, nữ sinh giành suất vào thẳng đại học với giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh.

Thấy "nhiều siêu sao" về học tập nên lúc đầu Thục Anh khá tự ti, chưa dám đặt mục tiêu tốt nghiệp với điểm số cao nhất. Ngay học kỳ đầu tiên, cô bị một điểm 7, khiến trượt học bổng. Xốc lại tinh thần, từ những học kỳ sau, Thục Anh quyết tâm đạt được.

"Tôi nghĩ: Ồ, hóa ra mình cũng có thể đạt điểm và thứ hạng cao trong lớp", cô nhớ lại, cho biết từ đó đặt mục tiêu GPA trên 3.9/4. Tuy nhiên sau ba kỳ liên tiếp có học bổng, ở kỳ một năm thứ 3, Thục Anh lại "rớt hạng" với điểm chừng 3.8.

"Tôi đã quá tự tin vào bản thân, nghĩ mình sẽ luôn ở vị trí đó", Thục Anh nhìn nhận lý do.

Theo nữ sinh, lần "sảy chân" mất học bổng ấy đã khiến cô bừng tỉnh, quyết tâm lấy lại phong độ. Thục Anh lên kế hoạch cho năm thứ tư, liệt kê những việc cần làm để đảm bảo hai kỳ cuối (7 và 8) đạt GPA tuyệt đối và điểm A+ cho khóa luận tốt nghiệp.

Ở kỳ 7, Thục Anh học 5 môn, trong đó 4 môn tự chọn và một môn bắt buộc. Nữ sinh tìm hiểu giáo trình từng môn, hỏi kinh nghiệm các anh, chị khóa trên, "lội" trong các nhóm Facebook để xem mọi người bàn luận gì về môn học. Cuối cùng, với định hướng theo con đường giảng dạy, Thục Anh đăng ký 4 môn gồm Công nghệ trong giảng dạy, Cơ sở giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ em, Ngôn ngữ văn hóa và xã hội; Tâm lý học, giảng dạy tiếng nước ngoài.

Trước khi đến lớp, nữ sinh đọc trước tài liệu, hoàn thành đầy đủ bài tập giảng viên giao. Thục Anh cũng lập bảng Excel, liệt kê các nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành bài và xếp theo mức độ "đèn giao thông". Trong đó, màu đỏ là những môn, hoạt động cần ưu tiên hoàn thành trước. Hai màu vàng, xanh là những công việc chưa quá gấp.

Thục Anh nhìn nhận điều may mắn là có nhiều bạn bè cầu toàn, ăn ý nên bài tập nhóm luôn được hoàn thành đúng hạn, đạt kết quả tốt.

Ở kỳ cuối cùng, Thục Anh vừa đi thực tập, vừa làm khóa luận tốt nghiệp. Học ngành Sư phạm nhưng quan tâm đến các vấn đề văn hóa - xã hội nên cô chọn đề tài The Making of a Queer Pop Star: A Case Study of Chappell Roan (Sự tạo thành nghệ sĩ queer trong nhạc pop: Nghiên cứu trường hợp Chappell Roan).

Nữ sinh nhìn nhận Chappell Roan không chỉ là một ngôi sao đại diện cho cộng đồng LGBTQ+ (gồm người đồng tính, song tính, chuyển giới...), mà còn góp phần thay đổi cách công chúng nhìn nhận về những người nổi tiếng trong cộng đồng này. Nghiên cứu của cô phản ánh những mâu thuẫn và kỳ vọng mà họ phải đối mặt.

"Tôi tra cứu trên Google scholar, vào thư viện trường tìm các bài nghiên cứu để học cách viết, triển khai nội dung, trình bày bố cục", Thục Anh kể, cho biết dù từng có lúc nản, bản thân dần bắt nhịp, thấy hứng thú với việc nghiên cứu.

Cô Nguyễn Thanh Hà, Tiến sĩ Giáo dục, phụ trách bộ môn Quốc tế học, là người hướng dẫn khóa luận của Thục Anh. Cô Hà cho biết hàng năm tiểu ban này chỉ nhận một số ít đề tài, như năm nay là 6, trong đó có đề tài của Thục Anh.

Theo nữ giảng viên, đến thời điểm báo cáo tiến độ 1, bài viết của nữ sinh vẫn còn nhiều bất ổn. Nhưng Thục Anh thể hiện tinh thần cầu thị và sẵn sàng lắng nghe, giúp công việc dần đi vào quỹ đạo. Quá trình làm việc giữa cô - trò trở nên nhẹ nhàng, trôi chảy hơn.

"Bài khóa luận cuối cùng trọn vẹn. Nhìn vào sản phẩm ấy, tôi cảm nhận được niềm vui của người làm ra nó", cô nói.

Còn TS Phùng Hà Thanh, Chủ tịch Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp, đánh giá đây là một khóa luận "mới mẻ và mẫu mực hiếm thấy". Cô cho hay người đọc không chỉ được nghe kể câu chuyện vươn lên để trở thành ngôi sao của Chappell Roan, mà còn nắm bắt được lịch sử queer ở Mỹ với văn phong gọn gàng.

Trước khi tốt nghiệp, Thục Anh đi dạy IELTS tại một trung tâm tiếng Anh. Cô dự định đi làm một năm để tích lũy kinh nghiệm, sau đó sẽ xin học bổng du học thạc sĩ để phát triển sự nghiệp dạy học và nghiên cứu.

Bình Minh