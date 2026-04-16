Cụ ông đổ bột giặt vào ao hàng xóm vì đàn cá 'quá ồn'

AnhÔng Gerry Duffy, 76 tuổi, bị cáo buộc đổ bột giặt vào ao nhà hàng xóm vì đàn cá chép ồn ào gây mất ngủ.

Cáo buộc với ông Gerry Duffy được đưa ra hôm 14/4 với tội Hủy hoại tài sản. Hiện ông phủ nhận mọi cáo buộc và đang được tại ngoại có điều kiện, sẽ ra Tòa án sơ thẩm Willesden vào 4/8.

Ông Gerry Duffy ra tòa hôm 14/4 để khai báo lý lịch và không nhận tội. Ảnh: Telegraph

Theo tài liệu tòa án, ông Duffy đã đến nhà hàng xóm để phàn nàn về tiếng ồn của ao cá trong vườn, vốn chung hàng rào với nhà ông Duffy. Cho rằng tiếng ồn của lũ cá khiến mất ngủ, ông đe dọa sẽ "tự giải quyết" nếu gia chủ không làm gì đó để khắc phục tình trạng này.

Do đó, ngày 20/3, ông Duffy bị cáo buộc hắt dầu nhớt từ cửa sổ xuống ao nhà hàng xóm.

Bốn ngày sau, bị hại phát hiện các đường ống dẫn nước đến ao đã bị cắt và nghi ngờ thủ phạm là ông hàng xóm khó tính. Ngày 26/3, ba con cá chép chết trong ao; bột giặt cùng chất tẩy rửa cũng được tìm thấy ở đây.

Chủ lũ cá cho biết đã nhìn thấy bị cáo trèo qua hàng rào vào vườn trong dữ liệu camera giám sát ghi lại từ 2h32 đến 3h8 sáng. Đây được xét là chứng cứ buộc tội ông Duffy.

Dù quy định tiếng ồn ở các nước châu Âu khá khắt khe với khung giờ nghiêm ngặt và các biện pháp phạt tiền mạnh tay, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra các vụ án khôi hài về chủ đề này.

Cuối năm 2025, một nông dân ở tỉnh Somme, miền bắc nước Pháp bị truy tố, sau khi hàng xóm khiếu nại ông "3 ngày liền cho bò ăn từ 6h sáng" - theo người khiếu nại là quá sớm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh yếu của bà. May mắn, ông nông dân chỉ phải nộp phạt tiền 78 euro.

Một vụ kiện khác giữa hai người hàng xóm ở tỉnh La Spezia, tây bắc Italy thậm chí kéo dài suốt 19 năm vì tiếng ồn từ giật nước bồn cầu vào lúc rạng sáng. Nguyên đơn là người cao tuổi khó ngủ, cho rằng đây là mối nguy hại với sức khỏe.

Cuối cùng, người hay đi vệ sinh sớm đã phải chấp nhận thay đổi vị trí xả WC trong căn hộ và phải trả 500 euro mỗi năm cho cặp vợ chồng già, bắt đầu từ 2003, năm lắp đặt chiếc bồn cầu phiền phức.

Hải Thư (Theo Telegraph)