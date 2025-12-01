Bị truy tố vì tiếng ồn cho bò ăn 'quá sớm'

PhápOlivier Berthe không ngờ việc cho gia súc ăn sớm hơn bình thường đã khiến ông phải hầu tòa với cáo buộc "gây mất trật tự công cộng vào ban đêm".

Vụ án vừa được Tòa án Amiens xét xử hôm 25/11.

Bị cáo là ông nông dân 58 tuổi Olivier Berthe, chủ một trang trại ở xã Lignières-en-Vimeu, thuộc tỉnh Somme, miền bắc nước Pháp.

Bị hại là một phụ nữ lớn tuổi hàng xóm, người đã làm đơn tố giác ông vào tháng 10 năm ngoái.

Ông Olivier Berthe. Ảnh: France Bleu

Theo đơn tố giác của bà, thời điểm này, ông Olivier bắt đầu cho gia súc ăn sớm hơn bình thường một chút. Cụ thể, trong ba ngày liền, ông đã cho đàn bò ăn lúc 6h sáng.

Nguyên đơn vốn xuất thân từ vùng Paris nhưng đã sống ở làng khoảng 20 năm cho biết trong đơn kiện: "Tiếng máy kéo rất lớn và ông ta nói chuyện rất to với các con trai. Họ không nhận ra có người đang ngủ!".

Lúc mới chuyển đến, bà thấy mọi thứ yên ả dễ chịu nhưng ông chủ trang trại nuôi càng nhiều động vật và sắm máy móc ồn ào. "Ngày xảy ra sự việc (cho bò ăn lúc 6h sáng), ông ta thậm chí còn không báo trước với tôi rằng sẽ làm một điều khủng khiếp như vậy", bà than phiền trong đơn.

Phía công tố đề nghị tuyên phạt ông Olivier 78 euro.

Bị cáo và luật sư cho rằng cáo buộc vô lý, vì bà là người duy nhất trong vùng than phiền về tiếng ồn. Ông Olivier nhận thức được rằng hoạt động nông nghiệp của mình có thể gây ra một số phiền phức, vì vậy đã cố gắng hết sức. Nhưng do những thay đổi về thời tiết, giờ giấc buộc phải thay đổi theo.

"Truy tố một người nông dân dậy làm việc từ 6h sáng trong 3 ngày liền, là điều không thể vô lý hơn", phía bị cáo nêu quan điểm.

Tòa án cuối cùng đã đứng về phía ông Olivier và tuyên trắng án. Ông được duy trì hoạt động nông nghiệp bình thường và không phải nộp phạt 68 euro. Bước khỏi tòa án, ông reo to: "Nông thôn đâu có phải là thiên đường im lặng".

Hải Thư (Theo France Bleu, Demotivateur)