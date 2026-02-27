'Cứ ôm làn trái cao tốc nếu bạn không coi trọng mạng sống'

Những tài xế luôn bao biện rằng tôi đi đúng tốc độ trên tối thiểu ở làn trái cao tốc nên không nhường đường, tức đang tự đưa mình vào nguy hiểm.

Đọc những bài về tai nạn dồn toa trên cao tốc từ Tết tới giờ, và ở những phần bình luận, tôi mới thấy rằng, số người cố chấp, bảo thủ vẫn còn quá nhiều. Ngay cả trên VnExpress, độc giả mà tôi nhận thấy là hầu hết những người có tri thức cao, nhưng cũng không ít người cho rằng cứ đi đúng tốc độ trên tối thiểu là được, không có nghĩa vụ nhường đường. Trong khi đó, một số người khác thì cho rằng đi ở làn này an toàn, vì chỉ cần nhìn bên phải, không cần nhìn bên trái.

Nếu an toàn, các bạn lý giải thế nào cho những tai nạn dồn toa chủ yếu xảy ra ở làn trái. Nếu trả lời được những câu hỏi dưới đây, các bạn sẽ biết mình nên đi ở làn nào?

Một, tại sao tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt các nước có nền giao thông phát triển đều quy định làn trái để vượt, xe lưu thông ở làn phải (không kể đường 2 hay 3 làn một chiều)?

Hai, luật Việt Nam có quy định đi chậm hơn thì đi về bên phải, tức nếu bạn đi 90 km/h, nhưng xe tôi muốn đi 120 km/h, tại sao tôi phải chuyển làn để vượt, mà không phải là bạn?

Ba, luật cũng quy định khi điều kiện đường thoáng, an toàn, cần nhường đường khi có xe xin đường (không liên quan tới tốc độ bạn đang đi), vậy tại sao bạn không nhường khi có người khác xin đường?

Bốn, bạn đi chậm, vậy bạn không sợ xe đi nhanh hơn họ không làm chủ được tốc độ, đâm thẳng vào xe bạn à? Nếu bạn đi ở làn phải, xe nào cũng đi cùng một khoảng tốc độ như nhau, thì rủi ro này giảm đáng kể.

Nếu những câu hỏi 1-3 bạn bất chấp vì bạn không thèm tuân thủ luật, thì câu số 4 liên quan trực tiếp đến an nguy của bạn và gia đình, vậy mà bạn vẫn bám làn trái, bạn liều mạng đến thế sao?

Vậy nên, nếu còn nghĩ tới an toàn của bản thân, của gia đình, thì làm ơn, lái xe bằng sự tỉnh táo và hiểu biết, chứ không phải bằng cái tôi cố chấp. Chúc các bạn lái xe an toàn.

Độc giả Nguyên Khoa