Cú chọc thủng cặp lốp xe Sh của người đàn ông đi Range Rover

Những kịch bản nào sẽ xảy ra sau cú chọc thủng cặp lốp xe này?

Thật khó tin là bây giờ có camera an ninh khắp nơi, chưa kể ai cũng có camera từ điện thoại, nhưng dường như đó vẫn chưa là cái phanh hãm sự nóng nảy của nhiều người.

Tôi vừa xem một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một chiếc ôtô Range Rover dừng trong con ngõ nhỏ ở Hà Nội. Phía trước đầu xe là một chiếc xe máy Honda Sh "bị khóa cổ".

Một thanh niên trong video giải thích rằng chủ xe đã khóa cổ nên chưa thể di chuyển ngay. Có vẻ như anh ta kéo lùi chiếc xe máy để tạo khoảng trống cho ôtô đi ra.

Câu chuyện tưởng như câu chuyện chỉ dừng lại ở một chút bất tiện thường thấy trong những con ngõ chật chội. Nhưng sau khi bước xuống xe, người đàn ông lái ôtô đã dùng một vật nhọn chọc liên tiếp vào hai bánh của chiếc xe máy, rồi bình thản quay lại xe.

Cặp lốp xe bị người đàn ông chọc thủng. Ảnh cắt từ video

Những kịch bản nào sẽ xảy ra sau cú chọc thủng cặp lốp xe này? Tôi tin rằng đây là điển hình cho việc đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc mất bình tĩnh, câu chuyện lập tức rẽ sang hướng khác.

Hai chiếc lốp của một chiếc SH không phải món đồ rẻ, khoan nói đến tiền, chỉ vì vài phút khó chịu mà một người sẵn sàng chọn cách phá hoại tài sản của người khác. Trong những tình huống như vậy, thiệt hại thực tế thường nhỏ hơn rất nhiều so với cái giá phải trả về sau.

Một hành động nóng nảy có thể khiến người thực hiện đối mặt với trách nhiệm bồi thường, thậm chí là rắc rối pháp lý nếu bị xác định là hành vi hủy hoại tài sản.

Nhưng nếu ngay cả khi câu chuyện không đi xa đến mức đó, hình ảnh cá nhân cũng đã bị tổn hại không ít khi đoạn video lan truyền trên mạng.

HV