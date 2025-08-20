Cụ bà U80 mê tập gym, nâng tạ 10 kg

Gia Lai7 năm nay, bà Ma Thị Bắc, 72 tuổi, chăm chỉ đến phòng tập gym cách nhà vài trăm mét, nâng tạ 10 kg, sau đó quay video, đăng lên mạng, truyền cảm hứng cho nhiều người.

7 năm trước, ít ai nghĩ rằng bà Bắc, một cựu giáo viên lâm nghiệp sẽ trở thành hiện tượng mạng xã hội với những video tập gym ở tuổi gần 80.

"Tôi coi gym không chỉ là thú vui tuổi già mà còn là công việc nâng cao sức khỏe", bà Bắc nói, giọng minh mẫn. "Ở tuổi gần đất xa trời, chỉ mong có thể khỏe mạnh là món quà vô giá".

Hành trình của bà bắt đầu từ ý thức tập luyện thời trẻ, nhưng phải đến khi nghỉ hưu, bà mới có thời gian theo đuổi đam mê này một cách bài bản. Khác với nhiều người đồng trang lứa chọn những hoạt động nhẹ nhàng, bà Bắc hướng đến những bài tập kháng lực với tạ nặng.

Bà Ma Thị Bắc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khởi đầu khiêm tốn với cặp tạ 2 kg mỗi bên, bà dần nâng mức độ lên 10 kg cho bài tập ôm tạ trước ngực và 2,5 kg cho bài đẩy vai. Mỗi tuần ba buổi, mỗi buổi một tiếng - lịch trình được thiết lập nhờ ChatGPT, công cụ mà bà học cách sử dụng để tối ưu hóa quá trình rèn luyện.

"Chat GPT không chỉ lên lịch tập mà còn gợi ý những bài tác động đa khớp", bà giải thích về phương pháp hiện đại này. Thỉnh thoảng, bà yêu cầu AI tạo ra những bài tập mới cho vai, thân trên, mông để tránh sự nhàm chán. Theo nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), người cao tuổi có thể hưởng lợi đáng kể từ việc vận động thể chất thường xuyên, ngay cả những người mắc các bệnh lý như viêm khớp, bệnh tim hay huyết áp cao.

Bà Bắc hiểu rõ thực tế sinh học là càng lớn tuổi, tình trạng mất cơ bắp do lão hóa khiến cơ thể dễ kiệt sức và gặp khó khăn khi nâng vác đồ vật. Sự suy giảm cơ là quá trình tự nhiên có thể dẫn đến chứng nhược cơ, tăng nguy cơ té ngã và mất thăng bằng.

Những ngày đầu tại phòng gym, ánh mắt tò mò của mọi người theo dõi bà. "Không ít người nghĩ tôi chỉ vào quay video cho vui", bà nhớ lại. "Nhưng khi chứng kiến tôi tập luyện đều đặn, nâng tạ thành thạo, ai cũng chuyển từ tò mò sang khâm phục".

Bà lão U80 tập gym Cụ bà tập gym. Video: Nhân vật cung cấp

Sự thay đổi không chỉ diễn ra trong phòng gym. Chế độ ăn uống của bà cũng được điều chỉnh để tăng cường lượng protein, hỗ trợ quá trình phát triển cơ bắp. Protein không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp cơ thể đào thải mô mỡ, hình thành mô cơ mới một cách bền vững và an toàn.

Sau một năm tập luyện nghiêm túc, những thay đổi rõ rệt xuất hiện. Bà cảm thấy khỏe khoắn, vui vẻ, tự tin hơn, ăn uống ngon miệng và tăng cân đáng kể. Con cháu chứng kiến sự thay đổi tích cực này đều ủng hộ nhiệt tình.

Không dừng lại ở việc tập luyện, bà học cách sử dụng smartphone, chỉnh sửa video và lồng nhạc để chia sẻ hành trình của mình trên TikTok. Kênh cá nhân hiện thu hút lượng lớn người theo dõi với nhiều bình luận khen ngợi và động viên.

Theo các chuyên gia, mặc dù sau 60 tuổi, hệ xương khớp không còn cứng cáp, thể lực giảm sút và khả năng phục hồi chậm lại đáng kể, nhưng điều đó không có nghĩa người cao tuổi nên ngừng hoạt động thể chất. Nghiên cứu khoa học cho thấy vận động thường xuyên tác động tích cực đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, giúp tăng cường sự minh mẫn, làm chậm quá trình lão hóa, giữ cho hệ cơ - xương - khớp khỏe mạnh. Vận động hàng ngày còn giúp giảm đau viêm xương khớp, ngăn ngừa bệnh mãn tính, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện tâm trạng.

Mỗi sáng sớm, khi bà Bắc lái xe máy đến phòng gym, hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người. Ở tuổi mà nhiều người chọn an nhàn, bà lại chọn thử thách bản thân, chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số.

"Gym mang lại ý nghĩa cuộc sống cho tôi", bà tâm sự. Và với mỗi lần nâng tạ, bà không chỉ rèn luyện cơ bắp mà còn gửi gắm thông điệp "không bao giờ là quá muộn để bắt đầu".

HÌnh ảnh cụ bà tập luyện gym hàng tuần. Ảnh: Ảnh chụp màn hình

Thúy Quỳnh