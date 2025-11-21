Cụ bà 93 tuổi tập gym 5 buổi một tuần

MỹCụ bà Cecilia Gomez duy trì được sức khỏe dẻo dai đến mức có thể chơi cả bóng đá và bóng rổ nhờ đến phòng gym 5 buổi mỗi tuần, bên cạnh việc áp dụng chế độ ăn uống khoa học và duy trì các mối quan hệ xã hội.

Từ thứ hai đến thứ sáu, cụ bà Cecilia Gomez, 93 tuổi, luôn có mặt tại phòng tập thể hình, dù nắng hay mưa. "Việc đến đó giống như tôn giáo của tôi vậy", cụ bà sống tại New York này chia sẻ. Trong nhiều thập kỷ qua, cụ Gomez trở thành gương mặt quen thuộc tại Gold’s Gym ở Smithtown, đều đặn từ 10h đến 13h mỗi ngày. "Tôi đang ở trong tình trạng gần như hoàn hảo. Tôi cảm thấy mình như mới 50 tuổi", cụ chia sẻ với Business Insider hôm 19/11. "Tôi có thể chơi bóng đá, bóng rổ, làm bất cứ điều gì".

Cụ Gomez đúc kết kinh nghiệm sống khỏe và tràn đầy năng lượng của mình thành ba lời khuyên, đó là giao tiếp xã hội thường xuyên, ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn. "Khi mọi người nói: 'Tôi muốn được như bà', tôi đáp: 'Chào mừng đến với phòng tập'", cụ Gomez hài hước nói, cho biết tự hào là thành viên lớn tuổi nhất trong các lớp tập mà cụ tham gia.

Con gái cụ, bà Pat Schneider, 60 tuổi, cho biết mẹ mình có tính cạnh tranh từ thời trẻ. Lúc còn nhỏ, cụ luôn là người được chọn đầu tiên khi chơi các trò vận động và dành phần lớn thời gian rảnh rỗi ngoài trời.

Cụ bà Cecilia Gomez thích kết nối xã hội với mọi người, tập gym và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Ảnh: Cecilia Gomez

Chương trình tập luyện hiện tại của cụ kết hợp giữa rèn luyện sức mạnh và các bài tập tim mạch như nâng tạ đơn khoảng 1,4 đến 2,3 kg qua đầu và đi bộ tại chỗ. Cụ Gomez tham gia các lớp học của SilverSneakers, một chương trình thể dục dành cho người từ 65 tuổi trở lên và gần đây được vinh danh là "Thành viên của năm" vì sự cam kết của mình với việc rèn luyện sức khỏe.

Các bài tập trong chương trình này tập trung vào việc rèn luyện khả năng giữ thăng bằng và ổn định. Theo huấn luyện viên Andi Kwapien, đây là những yếu tố kéo dài tuổi thọ quan trọng, đặc biệt giúp người lớn tuổi ngăn ngừa chấn thương do té ngã.

Bên cạnh tập luyện, chìa khóa để sống khỏe của cụ Gomez là ăn uống khoa học. Đậu (các loại đỗ) là thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn của cụ, thường được dùng kèm với cơm và rau củ. Các nhà nghiên cứu về tuổi thọ đã chỉ ra rằng loại cây họ đậu này là nguồn thực phẩm chính trong các Vùng Xanh (Blue Zones), nơi tập trung những người sống thọ nhất thế giới.

Cụ Gomez cũng yêu thích các loại nông sản khác như chuối lá (một nguồn kali dồi dào giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch) và cam (giàu vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch).

Các chất dinh dưỡng trong thực phẩm nguyên chất, đặc biệt là đến từ thực vật, mang lại lợi ích chống lão hóa đáng kể. Các loại vitamin, khoáng chất và chất xơ giúp ngăn ngừa các bệnh như ung thư và bệnh tim mạch, đồng thời bảo vệ não bộ và cơ thể theo thời gian.

Cuộc sống xã hội bận rộn cũng là một yếu tố lớn tạo nên sức khỏe và năng lượng dồi dào của cụ Gomez, bà Schneider cho biết. "Đó thực sự là chìa khóa cho tuổi thọ của mẹ tôi, là việc bà luôn tích cực giao lưu với mọi người. Bà ấy không bao giờ ở một mình", bà Schneider chia sẻ.

Cụ Gomez sống cùng con gái và cứ mỗi chủ nhật, đại gia đình lại sum họp ăn tối. Ngoài ra, cuộc sống xã hội của cụ còn phong phú hơn với việc hát trong dàn hợp xướng nhà thờ và trò chuyện cùng bạn bè trước, sau mỗi buổi tập gym. Sự gắn kết chặt chẽ với cộng đồng này không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang đến cảm giác về mục đích sống và thói quen sinh hoạt đều đặn, giúp cụ vượt qua cả những lần ốm đau phải nhập viện.

"Mẹ tôi đã phải nhập viện nhiều lần và mọi người nghĩ rằng bà sẽ không qua khỏi. Nhưng bà ấy lại nói: "Ồ không, tôi phải đến phòng tập'", bà Schneider kể. "Thói quen đó thực sự đã tạo ra sự khác biệt rất lớn".

Bình Minh (Theo Business Insider)