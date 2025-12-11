Cử 1.500 người Việt đi học ở Nga, Đông Âu và Trung Quốc mỗi năm

Sinh viên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, AI, blockchain, Y Dược, pháp luật... được ưu tiên cử đi học ở Nga, Trung Quốc, các nước Đông Âu.

Nội dung trên nằm trong đề án "Đưa công dân Việt Nam đi học tại Liên bang Nga, Trung Quốc, các nước Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ giai đoạn 2026-2035" được Chính phủ phê duyệt hôm qua. Mục tiêu của đề án là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên những ngành các quốc gia trên có thế mạnh.

Trong 5 năm tới, dự kiến mỗi năm có khoảng 1.500 ứng viên được cử đi học theo diện học bổng hiệp định (hiệp định ký kết giữa Việt Nam và các nước) và ngoài hiệp định. Trong đó, số đi học tại Nga là 1.000 người, các nước còn lại là 500. Số lượng có thể thay đổi, phụ thuộc vào chỉ tiêu học bổng phía nước ngoài cấp, nhu cầu thực tế và ngân sách nhà nước.

Nhân lực cử đi đào tạo thuộc tất cả lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu. Các ngành được ưu tiên gồm: quốc phòng, an ninh, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, blockchain, công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến, công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất, công nghệ hàng không, vũ trụ, ngành công nghiệp bán dẫn, năng lượng, công nghệ hạt nhân, đường sắt, công nghệ sinh học, Y - Dược, pháp luật.

Học bổng được cấp ở hầu hết bậc học, gồm các khóa ngắn hạn, đại học, sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ). Trong đó, học bổng hệ đại học dành cho sinh viên năm thứ nhất có kết quả học tập tốt ở THPT, đồng thời là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, con liệt sĩ, ở khu vực miền núi hoặc hải đảo, con cán bộ ngoại giao thuộc cơ quan đại diện Việt Nam ở quốc gia đó.

Học sinh THPT, sinh viên năm đầu đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia, quốc tế, các cuộc thi nghệ thuật, thể dục thể thao cũng thuộc diện này.

Với bậc thạc sĩ, tiến sĩ, ứng viên là công chức, viên chức, lao động trong cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục; người tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc thạc sĩ với điểm 8/10 trở lên hoặc tương đương.

Học bổng ở cả hai bậc học này cũng dành cho nhóm ứng viên do các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước đề cử. Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ năm 2026.

Ảnh minh họa: HSE

Năm 2025, 18 nước ký hiệp định hợp tác giáo dục với Việt Nam, trong đó Nga cấp nhiều học bổng nhất với 1.000 suất.

Phía tiếp nhận sẽ miễn học phí, chi phí sinh hoạt hàng tháng và ký túc xá. Phía Việt Nam xét cấp vé máy bay lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế. Việt Nam cũng bù phần chênh lệch sinh hoạt phí từ 84 đến 480 USD một tháng trong trường hợp phía bạn hỗ trợ thấp.

Dương Tâm