CT Group rót 6.000 tỷ đồng xây trung tâm kinh tế tầm thấp

CT Group công bố dự án đầu tư trung tâm kinh tế không gian tầm thấp (LAE) với quy mô vốn 6.000 tỷ đồng, diện tích sàn 500.000 m2, lớn nhất ASEAN.

CT Group là doanh nghiệp bán 5.000 UAV sang Hàn Quốc và tham gia hoạt động cứu trợ lũ lụt bằng drone. Chiều 29/12, họ công bố kế hoạch đầu tư trung tâm kinh tế không gian tầm thấp (LAE Center) 500.000 m2, gần sân bay Tân Sơn Nhất và trạm metro số 2.

Kinh tế tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) là hệ sinh thái hoạt động ở không phận dưới 1.000 m, hoặc mở rộng lên 3.000 m tùy quy định từng khu vực, để phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ dựa trên công nghệ máy bay không người lái (UAV/Drone) như giao hàng, nông nghiệp chính xác, cứu hộ.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, tại sự kiện. Ảnh: CT Group

Trung tâm LAE được xây dựng theo mô hình Living Lab (mô hình thử nghiệm mở), gồm trung tâm chỉ huy toàn cầu kết nối hạ tầng số, trung tâm an ninh mạng. Các cấu phần khác gồm trung tâm nghiên cứu, AI và tạo mẫu, với tổ hợp phòng lab, trung tâm huấn luyện AI cùng nhà máy tạo mẫu nhanh với hệ thống in 3D công nghiệp, công nghệ cao, chuyển ý tưởng thành sản phẩm trong 24h.

Theo quyết định đầu tư, trung tâm kinh tế không gian tầm thấp có vốn 6.000 tỷ đồng, kết hợp vốn vay và tự có.

Bên cạnh đó, CT Group cũng công bố đầu tư dự án khu liên hợp UAV quy mô 400 ha tại Tây Ninh, cũng được công bố là quy mô lớn nhất ASEAN. Ông Đoàn Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND Tây Ninh, nói doanh nghiệp và tỉnh cam kết hợp tác phát triển dữ liệu số, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hợp tác phát triển hệ sinh thái UAV, phát triển kinh tế xanh và tín chỉ carbon. "Khu liên hợp công nghệ UAV không chỉ là một dự án đầu tư đơn thuần, mà là một tổ hợp công nghệ cao mang tính chiến lược", ông Kiên nói.

Thực tế, ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, chia sẻ rất băn khoăn trước khi "chốt" đầu tư bởi đổ tiền vào sản phẩm mang tính công nghệ cao luôn có rủi ro.

Việc ra quyết định lần này căn cứ trên thực tiễn công nghệ, năng lực sản xuất cùng tiềm năng thị trường. Ông Chung cho rằng UAV và nền kinh tế tầm thấp là "cơ hội vàng" bởi Việt Nam đang tiến nhanh hơn một số nước ở công nghệ điều khiển máy bay không người lái, hay mô hình chữa cháy kiểu "bầy đàn".

Hoạt động dùng UAV cứu trợ vùng lũ. Ảnh: CT Group

Ông cho rằng UAV của CT Group có nhiều ứng dụng thú vị. Ví dụ, UAV của họ có thể kéo vật nặng qua núi, tự cân bằng khi va chạm vật cản. Tính năng này hữu ích với các hoạt động vận chuyển nông sản, vật liệu xây dựng vùng núi. Với việc chữa cháy "bầy đàn", một loạt UAV có thể điều động khi được báo động cháy chỉ trong vài phút với các vị trí ngõ hẻm, xe cứu hỏa khó vào. Từng UAV sẽ được thiết lập nhận nhiệm vụ khác nhau như dập lửa, cứu người. Họ cũng đang phát triển UAV biết thả lưới đánh cá.

"Công nghệ này cần thời gian để vượt qua nhiều loại giấy phép, từ đó ứng dụng vào thực tế", ông Chung nói.

Nói thêm về tiềm năng của kinh tế tầm thấp, ông Ngô Diên Hy, Phó tổng giám đốc VNPT, cho biết việc phát triển không gian LAE và công nghệ UAV có nhiều ứng dụng trong hoạt động logistics, các lĩnh vực khác như thành phố thông minh, bản sao số, hay đo đạc, bản đồ...

Trên thế giới, các nước như Anh và Liên minh châu Âu (EU) xây dựng khuôn khổ chính sách cho UAV từ rất sớm. GS. TS Nguyễn Xuân Huấn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Digital Twin, Trường Đại học Middlesex London (Anh), nói UAV tại Anh tuân thủ theo quy định của Cục Hàng không dân dụng nước này. Họ đang thực hiện dự án Skyway, siêu lô drone lớn nhất thế giới với chiều dài 165 dặm (hơn 265 km), kết nối Oxford, Cambridge... Chuyến bay dài đầu tiên bằng drone sẽ được triển khai vào năm 2027-2028. Trong khi đó, EU đang hoàn thiện khung chính sách cho taxi bay (eVTOL).

Cả Anh và EU đều đầu tư lớn cho công nghệ bay tầm thấp. Anh dành vốn công - tư 300 triệu bảng để thúc đẩy hàng không thế hệ mới. Còn EU dành gói tài trợ 250 triệu EUR nhằm thúc đẩy tích hợp drone vào bầu trời chung.

Để Việt Nam nhanh chóng bắt kịp các nước, ông Huấn đề xuất cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) với UAV. Ví dụ, cơ quan chức năng cho phép thử nghiệm UAV theo khu vực với không phận bay nhất định, tương tự dự án Skyway của Anh.

Thủy Trương - Trọng Đạt