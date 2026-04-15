CSGT nói gì về đề xuất tăng 15 lần thẩm quyền xử phạt?

Theo Cục CSGT, đề xuất tăng thẩm quyền phạt tiền lên gấp 15 lần không làm tăng mức phạt với từng vi phạm, mà chỉ mở rộng quyền xử phạt tại chỗ để đơn giản hóa thủ tục cho người dân.

Bộ Công an đang hoàn thiện Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Trong đó, đề xuất tăng thẩm quyền phạt tiền của CSGT đang làm nhiệm vụ từ 500.000 đồng lên 7,5 triệu đồng, tức gấp 15 lần.

Đại diện Cục CSGT (C08) cho biết, dự thảo không đề xuất nâng mức tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm của người dân, mà tăng "hạn mức thẩm quyền" để chiến sĩ có thể ra quyết định xử phạt tại chỗ.

Đề xuất này nhằm giúp người vi phạm một số hành vi có mức phạt dưới 7,5 triệu đồng có thể nộp phạt trực tiếp cho cán bộ, chiến sĩ CSGT đang thực thi nhiệm vụ (xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản).

Điều này đồng nghĩa thủ tục được rút gọn, người dân không phải đến kho bạc, ngân hàng hoặc thực hiện nộp phạt qua các cổng dịch vụ công.

Theo phân tích tại tờ trình, việc thay đổi thẩm quyền của CSGT nhằm phù hợp với Nghị định 189/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính (vừa có sự sửa đổi, bổ sung). Cụ thể, chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa của lĩnh vực tương ứng.

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, mức phạt tối đa hiện là 75 triệu đồng. Do đó, chiến sĩ CSGT có thể phạt tại chỗ tới 7,5 triệu đồng, bảo đảm thống nhất các quy định pháp luật và phù hợp với việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan Nhà nước, chính quyền hai cấp.

CSGT TP HCM làm nhiệm vụ khu vực cầu vượt Bình Phước (TP Thủ Đức cũ). Ảnh: Quỳnh Trần

Mức phạt giữ nguyên, bổ sung hành vi bị cấm

Đối chiếu Dự thảo với Nghị định 168 hiện hành, có thể thấy phần lớn khung hình phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ phổ biến tại các Điều 6, 7, 8, 9 như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường... vẫn được kế thừa và giữ nguyên mức phạt để đảm bảo tính ổn định của pháp luật.

Các thay đổi trong nhóm này chủ yếu tập trung vào việc mô tả lại hành vi một cách kỹ càng, chặt chẽ hơn để đảm bảo tính chính xác khi xử phạt, chủ yếu về kinh doanh vận tải, đại diện C08 cho hay.

Ví dụ, tại Dự thảo, quy định về lỗi biển số xe được bổ sung thêm hành vi "sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi tính năng nhận biết thông tin của biển số xe" để ngăn chặn các thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh camera giám sát.

Vi phạm về kích thước hàng hóa cũng được mô tả lại, thay đổi cách tính lỗi chở hàng vượt phía trước/sau thùng xe từ mức "trên 1,1 lần" thành "trên 10% chiều dài toàn bộ của xe" theo thiết kế...

Vi phạm về vận chuyển hàng hóa cũng được chuẩn hóa, từ việc cấm "vận chuyển hàng trên xe không chằng buộc hoặc có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn", được bổ sung thêm nội dung "vận chuyển hàng rời, vật liệu xây dựng trên xe mà xe không có hoặc không có đủ thành thùng"...

Dự thảo còn đề xuất bổ sung loạt giải pháp trong sạch hóa dịch vụ kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, hạn chế "nhồi nhét khách", kinh doanh "chui", với các mức phạt tương đương mức hiện có trong Nghị định 168/2024. Tức là mức phạt giữ nguyên, chỉ bổ sung hành vi bị cấm.

Ví dụ, Dự thảo bổ sung hành vi "sử dụng xe ôtô cá nhân để chở khách lấy tiền hoặc nhận đặt chỗ như xe kinh doanh vận tải mà không đăng ký", với mức phạt 12-14 triệu đồng, như các hành vi cùng nhóm tại Điều 20.

Ngoài ra, Dự thảo cũng bổ sung "xe vận tải nội bộ" vào các hành vi vi phạm vốn trước đây chỉ tập trung vào xe kinh doanh vận tải như quy định về thời gian lái xe liên tục; không lắp hoặc làm sai lệch dữ liệu của camera hành trình...

Tóm lại, những thay đổi tại Dự thảo chỉ nhằm đồng bộ hóa các quy định pháp luật và siết chặt quản lý đối với những mảng vận tải còn nhiều bất cập.

Dự thảo do Bộ Công an xây dựng, được lấy ý kiến đến ngày 19/4, dự kiến có hiệu lực từ 1/7. Riêng nội dung bắt buộc gắn camera trong khoang chở khách, dự kiến từ 1/1/2029.

Việt An - Hải Thư