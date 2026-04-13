Dự kiến phạt đến 12 triệu đồng với ôtô khách không có camera trong khoang

Bộ Công an đề xuất ôtô chở khách từ 8 chỗ phải lắp camera trong khoang từ năm 2029; vi phạm bị phạt tới 2 triệu đồng với tài xế, 12 triệu với doanh nghiệp.

Nội dung trên được nêu tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Dự thảo do Bộ Công an xây dựng, được lấy ý kiến đến ngày 19/4, dự kiến có hiệu lực từ 1/7, với nhiều đề xuất tác động lớn đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP hiện hành, các đơn vị kinh doanh đã phải lắp thiết bị giám sát hành trình và ghi nhận hình ảnh người lái xe. Các thiết bị này chủ yếu phục vụ theo dõi lộ trình và hành vi điều khiển phương tiện, nhằm kiểm soát thời gian lái xe liên tục và các hành vi gây mất an toàn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc thiếu giám sát trực tiếp tại khoang hành khách vẫn tạo ra "khoảng tối" pháp lý, khiến tình trạng chở quá số người, đón trả không đúng nơi quy định và các vấn đề an ninh trên xe còn diễn biến phức tạp.

Vì vậy, Dự thảo đề xuất bổ sung thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách vào danh mục bắt buộc với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe).

Về xử phạt, người lái xe có thể bị phạt 1-2 triệu đồng nếu không lắp thiết bị này, hoặc có lắp nhưng không hoạt động, hay cố tình làm sai lệch dữ liệu trong quá trình tham gia giao thông.

Các đơn vị kinh doanh vận tải cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng, với mức phạt 5-6 triệu đồng đối với cá nhân, 10-12 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, bên vi phạm còn bị buộc lắp đặt thiết bị theo đúng quy chuẩn.

Camera khoang khách được xem là giải pháp kiểm soát tình trạng nhồi nhét khách trên các xe dịch vụ chở khách. Ảnh: Công an cung cấp

Lộ trình thực hiện 3 năm

Đánh giá việc đầu tư lắp đặt thiết bị cần thời gian chuẩn bị về tài chính và kỹ thuật, Dự thảo đề xuất lộ trình thực hiện.

Theo khoản 3 Điều 17, quy định xử phạt với hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2029, tức sau khoảng 2 năm 9 tháng.

Mốc này muộn hơn đáng kể so với thời điểm dự kiến áp dụng chung của Nghị định (1/7/2026), nhằm tạo điều kiện để các đơn vị vận tải chủ động phương án lắp đặt, đảm bảo tính khả thi khi triển khai.

Theo Tờ trình của Bộ Công an, việc lắp camera khoang chở khách không chỉ phục vụ xử phạt mà còn nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" trong quản lý, hướng tới môi trường vận tải hành khách minh bạch, công bằng.

Khi khoang chở khách được giám sát, tình trạng "xe dù", "bến cóc" hay việc đón trả khách bừa bãi tại trụ sở văn phòng đại diện trái quy định sẽ bị hạn chế tối đa. Quan trọng hơn, dữ liệu hình ảnh sẽ là bằng chứng khách quan giúp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách và hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông.

Với lo ngại về dữ liệu cá nhân của hành khách trong quá trình ghi hình, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang khẳng định "dữ liệu ghi nhận sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, hành vi sử dụng sai phạm đều bị xử lý".

Theo ông, việc ghi hình chỉ áp dụng với khoang hành khách - không gian công cộng - và không điều chỉnh đối với khoang riêng tư hay xe không hoạt động vì mục đích công cộng.

Hải Thư