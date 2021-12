CSGT đề xuất chuyển hồ sơ phạt nguội về địa phương

Đơn vị phát hiện vi phạm giao thông sẽ chuyển hồ sơ về địa phương nơi tài xế cư trú để thuận tiện trong việc hoàn thiện thủ tục xử phạt hành chính.

Ngày 1/12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã kiến nghị sửa đổi Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Theo đó, Cục đề xuất trường hợp phát hiện vi phạm giao thông bằng hệ thống camera (phạt nguội) ở tỉnh này song tài xế cư trú tại tỉnh khác (hoặc giữa các huyện khác nhau), cảnh sát sẽ chuyển kết quả thu thập đến cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan cùng cấp nơi người vi phạm cư trú.

Tài xế sẽ đến trụ sở cơ quan chức năng ở địa phương để giải quyết, nộp phạt qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, tránh phải đi lại nhiều lần.

Cảnh sát giám sát vi phạm giao thông qua hệ thống camera. Ảnh: Cục CSGT

Theo quy định hiện hành, tài xế vi phạm giao thông phải đến trụ sở đơn vị phát hiện vi phạm (thông qua hệ thống camera) để ký biên bản, do vậy thời gian qua nhiều tài xế phải di chuyển quãng đường xa, thậm chí đi lại nhiều lần mới hoàn thiện được thủ tục nộp phạt vi phạm hành chính.

Một tài xế ở huyện Giao Thủy (Nam Định) cho hay hồi tháng 7, anh bị phát hiện vi phạm giao thông trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai với lỗi chạy quá tốc độ. Cảnh sát thông báo anh đến trụ sở đơn vị tại Sóc Sơn (Hà Nội) để ký biên bản. Do ở xa, lại đang trong thời gian giãn cách phòng chống dịch Covid-19, tài xế này đề xuất được nhờ người khác ký biên bản và nộp tiền hộ nhưng không được cơ quan công an đồng ý do không đúng quy định.

"Tôi phải đi xe khách lên Hà Nội ký biên bản", anh nói, cho rằng nếu hồ sơ được chuyển về Công an huyện Giao Thủy (nơi anh cư trú) thì thủ tục được giải quyết thuận tiện hơn.

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, Cục CSGT (Bộ Công an), đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội - Lào Cai chạy qua 5 tỉnh, 16 huyện, thị xã và tuyến cửa khẩu Lào Cai, thời gian qua đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm ở các tỉnh, thành khác nhau, có những tài xế từ các địa phương phía Nam.

"Chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người vi phạm về thủ tục, nhưng không thể làm khác quy định tại Nghị định 100/2019. Theo đó, sau khi hết thời gian giữ giấy phép lái xe, người vi phạm phải đến trụ sở nơi phát hiện vi phạm để ký biên bản", Thượng tá Thắng nói, cho rằng nếu sửa đổi quy định theo hướng chuyển hồ sơ vi phạm phạt nguội về các địa phương xử lý sẽ tạo thuận tiện hơn cho người dân.

Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì việc lấy ý kiến và trình dự thảo sửa đổi Nghị định 100/2019 để ban hành vào đầu năm 2022.

Gia Chính