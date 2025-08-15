CSGT chưa xử phạt tài xế đi sai trong ngày đầu thí điểm phân làn

CSGT dùng loa, tuần tra nhắc nhở tài xế, chưa xử phạt trong ngày đầu thực hiện thí điểm quy định cấm xe tải đi ở làn sát dải phân cách trên hai cao tốc.

Ngày 15/8, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng bắt đầu áp dụng quy định cấm xe tải thông dụng, chuyên dùng, đầu kéo (trừ một số loại đặc thù) lưu thông ở làn sát dải phân cách giữa. Trong ngày đầu, lực lượng CSGT chủ yếu dùng loa nhắc nhở, hướng dẫn tài xế, chưa lập biên bản xử phạt.

CSGT dùng loa nhắc nhở tài xế xe tải đi vào làn sát dải phân cách CSGT nhắc nhở một trường hợp vi phạm trong quá trình tuần tra. Video: Việt An

Theo phương án mới, làn 1 (sát dải phân cách) chỉ dành cho xe thông thường, tốc độ tối đa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là 100 km/h, tối thiểu từ 60-80 km/h tùy làn. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng giữ tốc độ tối đa 120 km/h cho làn 1 và 2, làn 3 tối đa 100 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Đội CSGT số 3 bố trí lực lượng tại lối vào trạm thu phí Pháp Vân, phát loa liên tục thông báo quy định mới. Xe tuần tra chuyên dụng di chuyển dọc tuyến để phát hiện, đọc biển số và nhắc tài xế đổi làn. Trong khoảng 30 phút, hàng chục trường hợp bị yêu cầu chuyển sang làn 2 hoặc 3, một số tài xế phải dừng xe để nghe tuyên truyền.

Bảng biển mới được lắp ngay lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Việt An

Nhiều lái xe cho biết chưa nắm rõ quy định mới, song ủng hộ việc phân làn để tránh tình trạng xe tải "rùa bò" ở làn tốc độ cao. "Xe nặng nên đi làn 2 và 3 để hạn chế phanh gấp", tài xế container Lê Tiến Khoa, Bắc Ninh, nói.

Thiếu tá Phạm Văn Tiệp, Đội CSGT số 3, cho biết lực lượng sẽ tập trung tuyên truyền trong những ngày đầu. Biển báo phân làn và tốc độ mới đang được hoàn thiện ở hướng vào thành phố để tạo thuận lợi cho người đi đường. Trước đó biển mới đã được lắp đặt hoàn thiện ở chiều ra. Quy định phân làn và tốc độ được thí điểm một tháng, đến hết ngày 15/9.

Xe tải bị cấm đi vào làn sát dải phân cách giữa. Ảnh: Việt An

Việt An