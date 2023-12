CSGT bị tông gãy chân, trật khớp

Hà NộiSau khi bị thanh niên đi xe máy tông vào người, nam thiếu tá 37 tuổi, quê Nghệ An, gãy hai xương cẳng chân trái, được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật nắn chỉnh.

Ngày 26/12, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đau và hạn chế vận động cẳng chân trái sau tai nạn; cẳng chân và bàn chân phù nề nhiều, biến dạng.

Kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh gãy hai xương cẳng chân trái và gãy trật khớp bàn chân trái. Các bác sĩ đã phẫu thuật nắn chỉnh kín, kết hợp xương cẳng chân bằng đinh nội tủy.

"Bệnh nhân được phẫu thuật theo phương pháp mổ kín, không mổ mở vì nguy cơ nhiễm trùng cao", PGS Khánh nói.

Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực giảm đau, giảm phù nề và tập phục hồi chức năng. Hiện, vết mổ đã khô, vận động gối, cổ chân của người bệnh tốt. Dự kiến, sau khi ra viện, bệnh nhân tiếp tục tập phục hồi chức năng để có thể vận động bình thường trở lại.

Trước đó, ngày 11/12, tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 46, đoạn qua khối 9, thị trấn Hưng Nguyên. Thấy một thanh niên lái xe máy chạy hướng TP Vinh đi huyện Hưng Nguyên không đội mũ bảo hiểm, xe thiếu gương chiếu hậu, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Thanh niên này không chấp hành, phóng xe với tốc độ cao vượt qua chốt đo nồng độ cồn, tông trúng thiếu tá. Cú tông khiến anh ngã xuống đường, gãy chân, phải nhập viện điều trị.

Hôm 20/12, thanh niên này bị Công an huyện Hưng Nguyên khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Lê Nga