Crystal Palace kháng cáo bất thành, mất vé Europa League

AnhMột ngày sau khi thắng Liverpool ở Siêu Cup Anh, Crystal Palace bị Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo về việc giáng cấp từ Europa League xuống Conference League.

Tháng trước, Ủy ban Kiểm soát Tài chính CLB (CFCB) của UEFA xác định Crystal Palace có liên hệ quá chặt chẽ với Lyon và vi phạm quy định về sở hữu đa câu lạc bộ (MCO).

Thành viên Crystal Palace mừng chiến thắng ở Siêu Cup Anh, trên sân Wembley, London, Anh hôm 10/8. Ảnh: AP

Trong đơn kháng cáo gửi CAS, Crystal Palace đưa ra ba luận điểm: cho rằng quyết định của CFCB bất công, phản đối Nottingham Forest được đôn lên Europa League và phản đối Lyon được tham dự. Tuy nhiên, cả ba nội dung đều bị bác bỏ.

Nhờ vậy, Nottingham Forest trở thành đội hưởng lợi, được đôn từ Conference League lên thi đấu Europa League. Crystal Palace sẽ đá vòng play-off Conference League cuối tháng này, gặp đội thua trong cặp Fredrikstad - FC Midtjylland ở vòng loại Europa League.

Phán quyết của CAS được đưa ra chỉ một ngày sau khi Crystal Palace thắng Liverpool để lần đầu đoạt Siêu Cup Anh. Chủ tịch kiêm đồng sở hữu Steve Parish cho biết CLB sẽ cân nhắc các bước tiếp theo: "Nếu không đạt được kết quả như mong muốn, chúng tôi sẽ xem xét những giải pháp khác", ông cho biết.

Crystal Palace nâng Cup FA sau khi thắng Man City 1-0 ở chung kết trên sân Wembley, London, Anh ngày 17/5/2025. Ảnh: Reuters

Crystal Palace giành vé dự Europa League nhờ thắng Man City 1-0 ở chung kết Cup FA hồi tháng 5. Một tuần sau, việc PSG vô địch Cup quốc gia Pháp giúp Lyon từ Conference League được đôn lên Europa League.

Theo quy định MCO, nếu hai CLB vi phạm cùng lúc, đội có thứ hạng cao hơn ở giải VĐQG sẽ giành quyền dự Cup châu Âu, bất kể thành tích ở Cup Quốc gia. Vì thế, dù Palace xếp thứ 12 Ngoại hạng Anh và vô địch FA Cup, còn Lyon chỉ đứng thứ 6 Ligue 1, suất Europa League vẫn thuộc về đội bóng Pháp.

Mấu chốt nằm ở việc doanh nhân người Mỹ John Textor - thông qua Eagle Football Holdings Limited - nắm quyền kiểm soát Lyon và sở hữu 43,9% cổ phần Crystal Palace. Dù đại diện Ngoại hạng Anh khẳng định Textor không can thiệp vào hoạt động CLB, UEFA cấm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nắm trên 30% cổ phần ở hơn một CLB dự cùng một giải đấu.

Textor đã bán cổ phần ở Crystal Palace cho Woody Johnson, chủ sở hữu CLB bóng bầu dục New York Jets, vào tháng trước. Tuy nhiên, UEFA đánh giá dựa trên tình trạng tính đến ngày 1/3, lúc Textor vẫn còn cổ phần và ảnh hưởng tại cả hai CLB.

CAS khẳng định: "Textor có cổ phần tại Crystal Palace và Lyon, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị với ảnh hưởng quyết định ở cả hai đội vào thời điểm UEFA đánh giá". Cơ quan này cũng bác lập luận rằng Crystal Palace bị đối xử bất công so với Nottingham Forest và Lyon, nhấn mạnh quy định của UEFA rõ ràng và không có ngoại lệ.

John Textor trước trận Lyon thua PSG 2-3 ở vòng 23 Ligue 1 ngày 23/2/2025. Ảnh: Reuters

Trước mùa hè năm nay, chưa CLB nào bị loại khỏi Cup châu Âu vì MCO. Nhưng Crystal Palace là trường hợp thứ ba chịu tác động do UEFA siết chặt, yêu cầu tuân thủ trước ngày 1/3 thay vì 3/6 như trước.

Drogheda United (Ireland) bị loại khỏi Conference League do xung đột sở hữu với Silkeborg IF (Đan Mạch), còn Gyori ETO (Hungary) thay thế FC DAC 1904 Dunajska Streda. Cả Drogheda và FC DAC 1904 đều kháng cáo lên CAS nhưng thất bại.

Trường hợp Drogheda rất giống Crystal Palace, cũng phản đối hạn chót ngày 1/3 và cáo buộc UEFA đối xử không công bằng. CAS từng bác kháng cáo của đội bóng Ireland, tạo tiền lệ bất lợi cho Crystal Palace.

Crystal Palace và Drogheda đều cho rằng việc áp dụng hạn chót này là bất công với các CLB ít có cơ hội dự Cup châu Âu. Khi hết hạn chót 1/3, Crystal Palace chưa đá vòng 5 Cup FA, còn Drogheda biết mình có vé châu Âu nhưng Silkeborg chưa chắc chắn, chỉ giành quyền tham dự sau khi thắng play-off trụ hạng ở Đan Mạch.

Trước đó, CLB Leon (Mexico) cũng bị loại khỏi FIFA Club World Cup vì xung đột sở hữu với Pachuca, cho thấy xu hướng siết chặt MCO từ các cơ quan quản lý bóng đá.

Hồng Duy (Theo ESPN)