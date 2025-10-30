Yêu quái nào trong Tây Du Ký khao khát sang Tây Trúc thỉnh kinh?

Mặc dù là yêu quái, nhưng hắn lại có khát vọng mãnh liệt là được giác ngộ và trở thành Phật thật sự.

Ban đầu, hắn vốn chỉ là một tiểu đồng phục vụ cho Phật Di Lặc, có trách nhiệm giữ chiếc khánh vàng và túi ngũ trùng – hai pháp bảo quan trọng của Phật Di Lặc. Trong một lần Phật Di Lặc vắng mặt, Hoàng Mi Lão Phật đã đánh cắp bảo bối của sư phụ mình và trốn xuống trần gian.

Yêu quái này sở hữu nhiều pháp bảo lợi hại. Trong đó nổi bật nhất là chiếc khánh vàng và túi ngũ trùng, hai món bảo vật giúp hắn bắt giữ Đường Tăng và gây khó khăn cho Tôn Ngộ Không.

Gợi ý: Tiểu đồng này có đặc điểm nổi bật với hàng lông mày vàng, từ đó cái tên "Hoàng Mi" (lông mày vàng) ra đời và gắn liền với yêu quái này.

