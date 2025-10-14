Nữ yêu quái này xuất thân ở động Tỳ Bà, có sức mạnh lớn, đã bắt cóc Đường Tăng và ép kết duyên để lật đổ nữ vương.

Theo nguyên tác, yêu quái này vốn là con vật tu tại chùa Lôi Âm, hằng ngày nghe Như Lai thuyết pháp. Sau khi trốn xuống trần, yêu quái này đã xây dựng cung điện dưới lòng đất, không khác gì Nữ vương Nữ nhi quốc. Như Lai phái Kim Cang đi bắt cũng phải trở về tay không.

Trong phiên bản phim 1986, nữ yêu quái chiến thắng cả Tôn Ngộ Không lẫn Trư Bát Giới, chỉ chịu thua trước Mão Nhật Tinh Quân.

Crossword: Nữ yêu quái nào 'mạnh nhất' Tây du ký 1986?

