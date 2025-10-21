Vua Việt nào ngồi ngai vàng ngắn nhất trong lịch sử?

Nối ngôi vua Lê Đại Hành, nhưng vị vua này chỉ ngồi trên ngai vàng được 3 ngày thì bị em cùng mẹ cho người vào cung ám sát.

Năm 1005, Lê Đại Hành qua đời, các hoàng tử đánh nhau tranh ngôi quyết liệt suốt 8 tháng, khiến đất nước rơi vào tình trạng vô chủ.

Cuộc tranh chấp chính xảy ra giữa Thái tử Lê Long Việt và hoàng tử thứ hai Lê Ngân Tích. Tháng 10/1005, Lê Ngân Tích thua và bị giết chết, Lê Long Việt lên ngôi làm vua. Nhưng ở ngôi chỉ được 3 ngày thì bị người em cùng mẹ là Lê Long Đĩnh cho người vào cung ám sát, thọ 22 tuổi. Đây là vị vua có thời gian trị vì ngắn nhất trong lịch sử phong kiến ở nước ta.

Vậy vị vua nào đang được nhắc đến trong bài viết này?

Crossword: Vị vua nào ngồi ngai vàng ngắn nhất sử Việt?

