Sau khi lên ngôi 2 năm, tháng 2 năm Giáp Tý 1804, vị vua này ban chiếu đặt quốc hiệu mới là Việt Nam.

Trong chiếu chỉ có ghi: '... Phàm công việc nước ta việc gì quan hệ đến Quốc hiệu và thư từ báo cáo với nước ngoài, đều lấy Việt Nam làm tên nước, không được quen xưng hiệu cũ là An Nam nữa...'. Dưới vương triều Nguyễn, quốc hiệu Việt Nam tồn tại trong suốt 34 năm, từ 1804 - 1838. Sau đó, vua Minh Mạng nối ngôi và cho đổi quốc hiệu là Đại Nam.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, quốc hiệu Việt Nam được sử dụng phổ biến với đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng, toàn diện nhất.

Gợi ý: Ông là vị vua sáng lập nhà Nguyễn.

Crossword: Vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam?

