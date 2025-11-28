Ông là vị vua cuối cùng của triều Nguyễn nói riêng và các triều đại phong kiến Việt Nam nói chung, được ghi nhận sống thọ nhất tới 85 tuổi.

Ông cũng là vị vua sống ở Pháp lâu nhất trong số các vua Việt. Kể từ năm 9 tuổi, ông đã sang học ở Pháp. Năm 13 tuổi, ông trở về Huế làm lễ kế vị, chính thức lên ngôi vua. Sau đó, ông trở lại Pháp tiếp tục con đường học tập.

Lịch sử phong kiến Việt Nam ghi nhận ông là vị vua sống lâu nhất, thọ 85 tuổi. Nếu tính cả các chúa nước Việt, duy nhất có Chúa Tiên (Nguyễn Hoàng) sống thọ hơn ông với 88 tuổi.

Cuộc đời của vị vua này gắn liền con số 13. Ông sinh năm 1913, lên ngôi năm 13 tuổi và cũng thực sự trị vì đất nước trong 13 năm. Ông là vị vua thứ 13 của triều Nguyễn và cũng là vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Sinh thời, ông có 13 người con chính thức được ghi nhận.

Vậy bạn có biết vị vua nào đang được nhắc đến không?

Crossword: Vua Việt nào gắn liến với số 13, sống thọ nhất lịch sử?

