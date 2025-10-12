Việt Nam có nhiều dòng họ khác nhau, nhưng chỉ có một dòng họ duy nhất ở Việt Nam giữ được ngọc phả từ thời Hùng Vương.

Dòng họ này đã có tới 79 đời tồn tại, đã từng góp phần quan trọng trong sự thành lập và bảo vệ đất nước. Cụ tổ của dòng họ này là con của Hùng Nghị Vương thứ 3, sinh vào năm 354 TCN, thuộc thời Hùng Vương thứ 17.

Người thuộc dòng họ này chủ yếu là dân tộc Tày, sinh sống tại vùng núi Đọi, ven sông Thao, nay là địa phận Cẩm Khê, Phú Thọ. Cụ tổ được mô tả trong sách vở là một người tài ba về cả võ nghệ và văn học, có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ nước nhà, dưới thời Hùng Duệ Vương.

Crossword: Dòng họ nào có từ thời Vua Hùng, lâu đời nhất Việt Nam?

