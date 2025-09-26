Vua Trần nào có 4 người con đều làm vua?

Cùng Lê Thần Tông, đây là một trong hai đế vương có nhiều con làm vua nhất khi có tới 4 người con cùng ngồi lên ngai vàng.

Vị vua này là hình ảnh của một minh quân nhân từ, nhưng các con ông lại phản chiếu rõ nét sự suy tàn của triều Trần. Bốn người con của ông sau này trở thành bốn vị vua, bốn số phận, mở ra một giai đoạn lịch sử nhiều biến động.

Thời kỳ trị vì của ông và cha ông được mệnh danh là thời kỳ hưng thịnh của vương triều nhà Trần. Ông được sử cũ khen ngợi là một hoàng đế anh minh, trọng dụng các quan viên có năng lực như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Đoàn Nhữ Hài, Phạm Sư Mạnh,..., dùng luật nghiêm minh và duy trì sự hưng thịnh kinh tế – xã hội.

Gợi ý: Vị vua này tên thật là Trần Mạnh, là con thứ tư của Trần Anh Tông.

