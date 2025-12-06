Vua nào trị vì hơn 37 năm, tại vị lâu nhất thời Lê sơ?

Ông trị vì từ năm 1460 đến 1497, là vị vua tại vị lâu nhất thời Lê Sơ và lâu thứ hai thời Hậu Lê sau Lê Hiển Tông.

Thời kỳ của ông đã đánh dấu sự hưng thịnh của triều Hậu Lê nói riêng và chế độ quân chủ Việt Nam nói chung với tên gọi Hồng Đức thịnh trị. Trong 37 năm vị vua này trị quốc, đất nước đã có 510 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ, bao gồm 9 trạng nguyên và 501 tiến sĩ.

Ông là người đã ban hành Bộ Luật Hồng Đức. Ông xây dựng một hệ thống quan liêu đồ sộ từ trung ương tới địa phương, chia đất nước làm 13 thừa tuyên, nghiên cứu hình thế núi sông và tạo ra bản đồ Hồng Đức.

Vị vua này đã chính thức minh oan cho Nguyễn Trãi. Ông ca ngợi Nguyễn Trãi là Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo, truy tặng tước Tán Trù bá, ban cho con là Anh Vũ chức huyện quan.

Vị vua nào đang được nhắc đến?

Gợi ý: Vị vua này có tên húy là Lê Tư Thành, là con trai út của Lê Thái Tông.

