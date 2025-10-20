Tỉnh nào là quê hương của 44 đời vua thuộc 4 triều đại khác nhau?

Đây là quê hương của nhiều vị vua nhất Việt Nam, với 44 đời vua, tỉnh này còn là nơi xuất phát của hai dòng chúa Trịnh và chúa Nguyễn.

Được mệnh danh là "đất vua", nơi đây là quê hương của 44 đời vua thuộc 4 triều đại lớn trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Nhà Tiền Lê: 2 vị vua

Nhà Hồ: 2 vị vua

Nhà Hậu Lê: 27 vị vua

Nhà Nguyễn: 13 vị vua

Tỉnh này có lịch sử lâu dài và phong phú, là nơi lưu giữ nhiều di tích gắn liền với các triều đại phong kiến Việt Nam, mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc nghệ thuật. Cụ thể, di sản Văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Lam Kinh, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu...

