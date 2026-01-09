Khi làm quan cho triều Tiền Lê, ông được vua Lê Đại Hành gả công chúa Lê Thị Phất Ngân.

Ông phục vụ trong triều đình Tiền Lê với chức Điện tiền quân, có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng nhà vua dưới triều vua Lê Đại Hành. Đến thời Lê Long Đĩnh thì được thăng tới chức Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ (Tổng chỉ huy quân vệ binh của vua - một chức vụ quan trọng thời Tiền Lê).

Sau khi vua Lê Long Đĩnh qua đời, ông được triều thần và các nhà sư tôn lên làm vua, ngày 2/11 năm Kỷ Dậu (tức 21/11/1009). Vua ở ngôi 18 năm, thọ 54 tuổi. Vị vua nào đang được nhắc đến?

Gợi ý: Vị vua này quyết định dời đô từ Hoa Lư đến Thăng Long.

Crossword: Vua nào là con rể vua Lê Đại Hành?

