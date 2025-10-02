Vua Lê nào có 4 con trai đều làm vua?

Với 4 người con thay nhau làm vua, vị vua này cùng với Trần Minh Tông là hai vị vua có nhiều con làm vua nhất trong sử Việt.

Vị vua này là con trưởng của vua Lê Kính Tông và Đoan Từ Hoàng hậu. Ông lên ngôi 2 lần, có 4 người con trai đều từng có thời gian trị vì. Ông được biết đến là vị vua duy nhất của triều Lê được lên ngôi hai lần. Ông có 10 người con, trong đó có 4 con trai và cả 4 người đều lên làm vua. Ông có 6 vợ thì 4 bà là người ngoại quốc.

Sau 24 năm trị vì, ông nhường ngôi cho con là Lê Duy Hựu (tức vua Lê Chân Tông). Năm 1649, Lê Chân Tông mất, ông lại làm vua thêm 13 năm nữa (1649 - 1662).

Sau khi ông qua đời, nối ngôi ông lần này là con trai thứ tên Lê Duy Vũ (hiệu là Huyền Tông). Vua Huyền Tông ở ngôi được 9 năm thì qua đời ở tuổi 18 vì bệnh nặng.

Người kế vị là một con trai khác của ông, tên Lê Duy Hợi (hiệu là Gia Tông) nhưng cũng không qua được bạo bệnh sau 4 năm ngồi trên ngôi báu.

Con út của ông là Lê Duy Hợp (hiệu là Hy Tông) nối ngôi. Lê Hy Tông là người con ở ngôi lâu nhất - 30 năm.

Vị vua nào của nhà Lê đang được nhắc đến?

>> Vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam?

>> Thử giải những ô chữ khác

Crossword: Vua Lê nào có 4 con trai đều lần lượt làm vua?

Hi