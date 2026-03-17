Việt Nam thời Nhà Tiền Lý có tên là gì?

Nhà Tiền Lý (544 – 602) là một triều đại trong lịch sử Việt Nam kéo dài 58 năm, gắn liền với quốc hiệu này.

Đây là quốc hiệu của Việt Nam trong một thời kỳ độc lập dưới thời nhà Tiền Lý và Triệu Việt Vương từ năm 544 đến năm 602.

Quốc hiệu này xuất hiện sau khi Lý Bí đánh bại quân nhà Lương, xưng là Hoàng đế, lập ra nhà nước, đóng đô ở Ô Diên thành, Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Các tướng Công thần Khai quốc cùng Lý Bí lập nước này bao gồm: Phạm Tu, Đào Công Tuấn, Triệu Túc, Tinh Thiều...

