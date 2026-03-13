Tên gọi nước ta thời Hai Bà Trưng là gì?

Tên gọi này tồn tại trong 3 năm (40 - 43) sau khi Hai Bà Trưng đứng lên chống lại chính quyền đô hộ của Đông Hán.

Trong sử sách, Hai Bà Trưng hay còn gọi là Trưng Vương là tên chỉ chung hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị. Hai bà được biết đến như là những thủ lĩnh khởi binh chống lại chính quyền đô hộ của Đông Hán, lập ra một quốc gia với kinh đô tại Mê Linh và Trưng Trắc tự phong là Vương.

Cuộc khởi nghĩa do Hai Bà Trưng lãnh đạo đã lật nhào chính quyền nhà Đông Hán ở Giao Chỉ và Cửu Chân. Tin này đưa về triều đình nhà Hán. Năm 42, vua nhà Hán là Quang Vũ sai Phục ba tướng quân là Mã Viện, Lâu thuyền tướng quân là Đoàn Chí đem quân ở các miền Quế Dương, Linh Lăng, Thương Ngô sang nước Âu Lạc đánh Trưng Vương.

Năm Quý Mão (43), Hai Bà Trưng chống cự lại với quân nhà Hán ở Cấm Khê (nay thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội) thất thế, đều tử trận.

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng tuy chỉ đưa lại độc lập cho đất nước trong gần 3 năm nhưng ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa ấy lại vô cùng vĩ đại, tiếng vang của nó đời đời bất diệt.

Vậy bạn có biết trong gần 3 năm đó (40 - 43) tên gọi nước ta lúc bấy giờ tên là gì không?

Crossword: Quốc hiệu nước ta thời Hai Bà Trưng tên là gì?

