Quốc hiệu Đại Việt được Hồ Quý Ly đổi thành tên mới vào tháng 3 năm 1400 khi ông lên nắm quyền.

Quốc hiệu này tồn tại từ năm 1400 đến khi cha con Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương bị bắt năm 1407. Sau đó vào tháng 4 năm 1407, nhà Hồ bị thất bại trước nhà Minh, và tên quốc hiệu này cũng không được dùng từ thời điểm đó. Sau khi nhà Hậu Lê chiến tranh giành lại độc lập, quốc hiệu của Việt Nam đổi lại thành Đại Việt.

Vậy quốc hiệu của nước ta thời nhà Hồ tên là gì?

Gợi ý: Ý nghĩa tên quốc hiệu này là ước vọng về một sự bình yên rộng lớn trên khắp cõi giang sơn.

Crossword: Việt Nam dưới thời nhà Hồ có tên là gì?

