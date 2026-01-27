Việt Nam thuộc triều đại nào ở thời Bao Thanh Thiên?

Bao Thanh Thiên là phim truyền hình lấy đề tài điều tra phá án xảy ra đời Bắc Tống (960–1127), vậy nước Việt lúc này thuộc thời kỳ nào?

Bao Thanh Thiên là một bộ phim truyền hình nhiều tập Đài Loan do Đài Loan sản xuất và phát hành vào năm 1993. Phim lấy đề tài điều tra phá án đời Bắc Tống (960–1127) được vị quan nổi tiếng là Bao Công (999–1062) xét xử. Trong phim, Bao Công được mô tả vừa có trí tuệ anh minh lại một lòng vì nước vì dân. Biểu tượng của bộ phim chính là hình ảnh Bao Công chấp pháp nghiêm minh, không nể nang thiên vị, không khiếp sợ cường quyền, đã bao phen hóa giải nỗi oan khuất và trừng trị kẻ gian ác tại công đường, được nhân dân coi là hiện thân của công lý nơi trần thế.

Dàn diễn viên chính của bộ phim gồm Kim Siêu Quần vai Bao Công, Hà Gia Kính vai Triển Chiêu và Phạm Hồng Hiên trong vai Công Tôn Sách... Vậy bạn có biết vào thời Bao Thanh Thiên thì nước Việt Nam thuộc triều đại nào không?

Gợi ý: Triều đại này nổi tiếng với việc dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long và bài thơ 'Nam quốc sơn hà' của Lý Thường Kiệt.

>> Việt Nam thuộc triều đại nào ở thời Tây Du Ký?

>> Xem video hướng dẫn cách giải ô chữ tại đây

>> Xem đáp án

Hi