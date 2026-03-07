Vị vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Đại Việt?

Đây là quốc hiệu Việt Nam tồn tại hơn 700 năm trong 2 giai đoạn từ năm 1054 đến năm 1400 và từ năm 1428 đến năm 1804.

Quốc hiệu Đại Việt tồn tại tổng cộng trong thời gian 723 năm, tên gọi Đại Việt được dùng làm quốc hiệu trong thời kỳ trị vì của các chính quyền nhà Lý, nhà Trần, nhà Hậu Lê, nhà Mạc, nhà Tây Sơn và 3 năm đầu thời nhà Nguyễn (1802 – 1804). Trong quá trình này tên gọi chính thức Đại Việt bị gián đoạn một lần ngắn ngủi 27 năm vào thời nhà Hồ và thời thuộc Minh (1400 – 1427).

Năm 1804, vua Gia Long đổi tên nước thành Việt Nam và sau đó là Đại Nam, quốc hiệu Đại Việt không được sử dụng nữa.

Vậy bạn có biết vị vua nào của nhà Lý đã đặt tên quốc hiệu là Đại Việt không?

Gợi ý: Ông là vị vua thứ 3 của triều đại nhà Lý, trị vì từ năm 1054 đến năm 1072.

