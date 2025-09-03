Vị tướng duy nhất nào trong Tam Quốc đánh bại Triệu Vân?

Nổi tiếng 'một mình cứu ấu chúa' nhưng ít ai biết rằng Triệu Vân tài ba cũng từng nếm mùi thất bại trước một vị tướng trẻ tuổi.

Đó là một trận đánh tại thành Thiên Thủy, theo đó, Triệu Vân rất phấn khởi, cho rằng kế hoạch của Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ thành công. Thế nhưng, vào thời khắc quan trọng, bất ngờ xuất hiện một nhân vật. Người này không chỉ giết chết gián điệp của quân Thục mà còn nhìn thấu được mưu kế của Gia Cát Lượng.

Triệu Vân nghĩ rằng chỉ cần vài chiêu là có thể giải quyết xong, nào ngờ suýt nữa bị vị tướng trẻ này bắt sống. Trở về, Triệu Vân lập tức tiến cử người này cho Gia Cát Lượng. Sử sách ghi lại, lúc đó Triệu Vân chỉ dùng sáu chữ để đánh giá người này: "Rất khác biệt với người khác." Vậy vị tướng trẻ mà Triệu Vân nhắc đến là ai?

Gợi ý: Danh tướng này tự là Bá Ước, cha ông là Khương Quýnh.

Crossword: Vị tướng duy nhất đánh bại Triệu Vân

