Danh tướng nào là Thủy tổ dòng họ lớn nhất Việt Nam?

Ông là một danh tướng tài ba của nhà Đinh, giúp vua Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt.

Ông là vị công thần khai quốc triều Đinh ở thế kỷ thứ X. Theo các gia phổ họ Nguyễn và tài liệu Lược sử họ Nguyễn Việt Nam, ông được coi là bậc tiền thủy tổ họ Nguyễn ở Việt Nam. Ông được sử sách Trung Hoa liệt vào danh sách Giao Châu thất hùng, tức vị 7 anh hùng đất Giao Châu.

Ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống anh hùng. Cha của ông là Nguyễn Thước, một vị tướng tài giỏi dưới trướng Dương Đình Nghệ.

Sau khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được 12 sứ quân, lên ngôi vua đã phong cho ông làm Định Quốc Công trong triều nhà Đinh. Đây được xem là chức quan cao nhất sau vua lúc này, có vai trò giúp vua quản lý triều chính và giải quyết mọi việc quốc gia. Ông là ai?

