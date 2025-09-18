Danh tướng này cùng vua Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh, là một trong những công thần khai quốc của hoàng triều Lê.

Ông là một vị tướng tài ba dưới thời khởi nghĩa Lam Sơn, đã cùng Lê Lợi tham gia và lập nhiều chiến công vang dội như: trận Quan Du, trận Khả Lưu (Bồ Ải), trận vây hãm Tây Đô, trận vây hãm Đông Quan, và đặc biệt là trận Chi Lăng – Xương Giang...

Với nhiều chiến công hiển hách, năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua, đã phong cho ông làm Kiểm hiệu tư khấu.

Năm 1429, khi Lê Thái Tổ sai khắc biển công thần, ông xếp hàng thứ 2, được phong làm Huyện hương hầu.

Tới năm 1433, ông được Lê Thái Tổ gia phong làm Dương Vũ tĩnh nạn công thần, thăng làm Đại tư đồ.

Đến năm 1434 thì được trao quyền Tể tướng, dưới một người trên cả vạn người.

Gợi ý: Ông cũng là cha vợ của vua Lê Thái Tông.

Crossword: Tướng Việt nào đánh đâu thắng đó, giúp vua Lê Lợi dẹp giặc Minh?

>> Danh tướng nào là Thủy tổ dòng họ lớn nhất Việt Nam?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi