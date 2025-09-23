Tướng Việt duy nhất nào được thờ vọng tại Campuchia?

Danh tướng này được người dân từ Quảng Bình đến Cà Mau thờ vọng, cũng là người Việt duy nhất thời phong kiến được thờ tại Campuchia.

Ông được xem là vị tướng mở cõi Nam Bộ với việc xác lập chủ quyền cho người Việt tại vùng đất Đồng Nai, Gia Định vào năm 1698. Ông thông minh hơn người, am tường binh pháp, giúp chúa Nguyễn bình định nhiều vùng đất biên cương... Ngoài ra, ông còn vâng mệnh chúa, đưa quân qua thành Nam Vang (Phnôm Pênh ngày nay) để ổn định vùng đất người Chân Lạp đang nội bộ lủng củng, dân tình điêu đứng. Vào thành Nam Vang, ông vỗ về quan chức vua tôi Chân Lạp, không gây đổ máu mà làm yên lòng dân. Ai nấy đều ghi lòng tạc dạ.

Gợi ý: Ông họ Nguyễn, tước Lễ Thành Hầu, tên đầy đủ có 13 chữ cái, bắt đầu là chữ N và kết thúc là chữ H.

