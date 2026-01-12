Trước Gia Cát Lượng, quân sư nào giúp Lưu Bị tìm chỗ dựa?

Trước khi chiêu mộ được Gia Cát Lượng, Lưu Bị cũng từng có trong tay các mưu sĩ sở hữu những cống hiến vô cùng to lớn.

Trong đó, có một mưu sĩ kín tiếng và được xem như đại công thần trong thời kỳ đầu gây dựng sự nghiệp của vị quân chủ nhà Thục Hán. Trước khi đi theo Lưu Bị, ông từng phục vụ cho Đào Khiêm – chủ thành Từ Châu. Sau khi Đào Khiêm qua đời, ông theo về với Lưu Bị và làm sứ giả truyền các thông điệp của Lưu Bị tới những thế lực chư hầu khác.

Nhờ tài thương thuyết của mình, Lưu Bị lần lượt nương nhờ các thế lực như Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu... trước khi thành công chiếm được đất Ích Châu. Sau đó, vị quân sự này đã được phong làm Bỉnh Trung tướng quân. Mặc dù không quá nổi tiếng, thế nhưng sự thực là trong thời kỳ đầu gây dựng sự nghiệp của Lưu Bị, mưu sĩ này đã đem tới cho ông rất nhiều sự trợ giúp đáng quý.

Ông là ai?

Gợi ý: Ông họ Tôn, tự Công Hựu, tên đầy đủ có 6 chữ cái.

