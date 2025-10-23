Người Việt nào tài trí ngang Gia Cát Lượng?

Không chỉ mở ra một thời kỳ chẳng khác gì 'Tam Quốc' ở Việt Nam, vị cao nhân này cũng có tài trí không thua kém Khổng Minh tiên sinh.

Đầu thế kỷ 16, nhà Hậu Lê bắt đầu suy yếu, Mạc Đăng Dung sau này phế truất Lê Cung Hoàng, lập ra nhà Mạc. Đến năm 1545, võ tướng cũ của nhà Hậu Lê là Nguyễn Kim đã lập Lê Duy Ninh lên làm vua ở Sầm Châu (Ai Lao). Lúc này nhiều tướng lĩnh, sĩ phu lại tập hợp cùng Nguyễn Kim chống lại nhà Mạc.

Năm 1556, vua Trung Tông qua đời nhưng không có con nối dõi, Trịnh Kiểm muốn lên làm vua nhưng ngại dị nghị. Bấy giờ có một cao nhân xuất hiện.

Vị cao nhân này cũng chính là người đã khuyên con trai thứ của Nguyễn Kim – Nguyễn Hoàng rằng: "Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân" (Một dải núi ngang có thể dung thân muôn đời). Nguyễn Hoàng sau đó xin về trấn thủ Thuận Hóa (khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày nay). Ông lập nên nghiệp lớn ở đây, được gọi là Chúa Tiên, hay Nguyễn Thái Tổ, người đứng đầu của vương triều nhà Nguyễn.

Nếu ví Trịnh Kiểm như Tào Tháo, nhà Hậu Lê như Đông Hán, nhà Mạc như Đông Ngô, chúa Nguyễn Hoàng như Lưu Bị thì Nguyễn Bỉnh Khiêm chẳng khác gì Gia Cát Lượng.

Gợi ý: Ông họ Nguyễn và nổi tiếng với Sấm Trạng Trình.

