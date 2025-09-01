Triều đại nào của nước ta có nhiều vua nhất?

Đây là triều đại phong kiến có nhiều đời vua trị vì nhất trong lịch sử Việt Nam với 26 vị vua.

Cụ thể, triều đại này được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn đầu với 10 vị vua (một số tài liệu nói có 11 vị vua) và nhà giai đoạn sau với 16 vị vua. Triều đại này tồn tại lâu nhất trong lịch sử Việt Nam, được thành lập từ năm 1428, kết thúc vào năm 1789. Triều đại này tồn tại tổng cộng hơn 360 năm.

Gợi ý: Triều đại này bị ngắt quãng 6 năm sau khi bị nhà Mạc thực sự nắm toàn bộ quyền lực.

