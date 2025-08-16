Việt Nam thuộc triều đại nào ở thời kỳ Võ Tắc Thiên?

Nhà Đường, còn gọi là Đế quốc Đại Đường là giai đoạn lịch sử quan trọng của Trung Quốc, kéo dài từ năm 618 – năm 907. Nhà Đường được thành lập bởi gia tộc họ Lý, có một thời kỳ bị gián đoạn (690 – 705) khi Võ Tắc Thiên lên ngôi, lập ra nhà Võ Chu.
Khi Trung Quốc đang ở thời nhà Đường, Việt Nam thuộc triều đại nào?
Gợi ý: Trong thời gian này Việt Nam bị đặt dưới quyền cai trị của các triều đình của phương Bắc.
