Việt Nam thuộc triều đại nào ở thời kỳ Võ Tắc Thiên?

Dưới thời nhà Đường và triều đại của Võ Tắc Thiên, lãnh thổ Trung Quốc rất rộng lớn, vậy thời điểm này ở Việt Nam đang là triều đại nào?

Nhà Đường, còn gọi là Đế quốc Đại Đường là giai đoạn lịch sử quan trọng của Trung Quốc, kéo dài từ năm 618 – năm 907. Nhà Đường được thành lập bởi gia tộc họ Lý, có một thời kỳ bị gián đoạn (690 – 705) khi Võ Tắc Thiên lên ngôi, lập ra nhà Võ Chu.

Khi Trung Quốc đang ở thời nhà Đường, Việt Nam thuộc triều đại nào?

Gợi ý: Trong thời gian này Việt Nam bị đặt dưới quyền cai trị của các triều đình của phương Bắc.

