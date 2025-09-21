Triều đại duy nhất nào vừa có vua vừa có chúa, giành lại ngai vàng từ nhà Mạc?

Đây là triều đại tồn tại lâu nhất trong lịch sử phong kiến, đánh dấu sự phục hồi của nhà Hậu Lê sau khi bị Mạc Đăng Dung cướp ngôi.

Triều đại này kéo dài qua 16 đời vua với 256 năm (1533–1789), góp phần giữ gìn truyền thống triều đại Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Đây cũng là giai đoạn này chứng kiến những chuyển biến phức tạp về chính trị, kinh tế và văn hóa.

Nguyễn Kim là người có công lớn trong việc gây dựng lại triều này và là thời kỳ duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam vừa có vua lại vừa có chúa. Vua trong giai đoạn này không có thực quyền. Các chúa Trịnh mới là người kiểm soát mọi quyền lực, ra quyết sách, kể cả định đoạt việc người nào được lên ngôi.

Gợi ý: Triều đại này là giai đoạn sau của triều đại quân chủ nhà Hậu Lê (giai đoạn đầu là nhà Lê sơ).

