Ông không ra làm quan, nhưng khi vận nước lâm nguy, ông đã dốc trí tuệ hiến kế giúp triều Trần đánh bại quân Nguyên Mông.

Tài năng và khí tiết của ông khiến vua Trần phải khâm phục, nhân dân đời đời tôn kính. Ông là một trong những bậc hiền tài kiệt xuất của nước Đại Việt thời nhà Trần, nổi tiếng không chỉ bởi học vấn uyên thâm mà còn bởi khí tiết thanh cao, coi nhẹ công danh lợi lộc.

Năm 6 tuổi đã biết đọc, 7-8 tuổi đã biết làm thơ, làm văn và lên 15 tuổi văn chương đã giỏi, điểm sách đã thông và nổi tiếng là thần đồng. Tương truyền "Ông có trí nhớ dai chẳng ai bằng, có cặp mắt lóng lánh, nhãn quan thần lực đọc sách 10 dòng trong nháy mắt".

Gợi ý: Ông đỗ Trạng năm 30 tuổi, được các nho sĩ về sau suy tôn là người khai khoa cho đất học xứ Nghệ.

Crossword: Trạng nguyên nào không làm quan, giúp vua nhà Trần đánh bại quân Nguyên Mông?

