Trạng Nguyên cuối cùng của khoa cử Việt Nam là người tỉnh nào?

Trịnh Tuệ là Trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử khoa cử, sinh ra trong gia đình vọng tộc, có truyền thống khoa bảng ở vùng Biện Thượng.

Tổ tiên của ông là dòng dõi quyền quý của phủ chúa Trịnh, là cháu năm đời của chúa Trịnh Tùng, thuộc nhánh của Thuần Nghĩa công Trịnh Dương. Gia đình ông nhiều người đỗ đạt và làm quan lớn: anh ruột là Trịnh Côn cùng các con là Trịnh Đức, Trịnh Sa đều đỗ Hương cống, từng giữ chức vụ quan trọng dưới thời Lê – Trịnh.

Sau khi đỗ đạt, Trịnh Tuệ nhanh chóng bước vào con đường quan lộ và thăng tiến nhanh chóng. Ông được phong chức Đông các đại học sĩ, rồi Tham tụng, giữ chức vụ cao nhất là Thượng thư bộ Hình, được phong tước Quận công.

Vậy bạn có biết vị Trạng Nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến là người tỉnh nào không?

Gợi ý: Ông sinh ra trong một gia đình vọng tộc ở vùng Biện Thượng, sau chuyển về trú quán tại xã Bất Quần.

