Ai là Trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam?

Ông không chỉ nổi tiếng văn chương lỗi lạc mà còn khiến cả tướng Mông Cổ phải nể phục bởi màn đối đáp đầy trí tuệ.

Ông được biết đến là vị Trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa bảng nước ta khi danh hiệu Tam khôi chính thức ra đời vào khoa thi Bính Ngọ năm 1246 dưới triều vua Trần Thái Tông.

Theo giai thoại, ông đã dùng một hòn đá để đối đáp với tướng Mông Cổ. Theo đó, lúc đi qua ao bèo, tướng giặc Mông Cổ dùng tay bóp chặt một cây bèo khiến nó nát vụn. Thâm ý của tướng giặc là dân nước Việt bé nhỏ chỉ như những cánh bèo non yếu ớt, đạo quân của hắn chỉ cần đánh khẽ sẽ tan như cánh bèo này.

Đáp lại, vị trạng nguyên này bèn nhặt ngay một hòn đá rất to và ném xuống giữa ao bèo. Bèo dạt nhanh ra thành một khoảng trống, nhưng chỉ ít lát sau, những cánh bèo lại tụ kín mặt ao, không còn thấy dấu vết của viên đá to đâu nữa. Xem hành động, tên tướng giặc tái mặt vì đã hiểu rõ thâm ý đối đáp rất nhanh của vị Trạng nguyên trẻ nước Đại Việt rằng: nước Việt tuy nhỏ nhưng bao giờ cũng đoàn kết toàn dân để bảo vệ giang sơn. Không một sức mạnh nào có thể khuất phục được truyền thống yêu nước và đoàn kết ấy giống như ao bèo tụ lại sau khi bị ném đá.

Sau chuyện đó, viên tướng giặc đã hoãn binh mà không dám tiến quân sang xâm lược nước ta ngay.

Gợi ý: Ông họ Nguyễn sau được vua ban quốc tính cho mang họ Trần, tên đầy đủ có 15 chữ cái.

>> Vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam?

>> Xem video hướng dẫn cách giải ô chữ tại đây

>> Xem đáp án

Hi