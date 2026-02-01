Địa hình của tỉnh có nhiều dãy núi và cao nguyên, có nhiều đỉnh núi cao trên 3.000 mét... trên 60% diện tích có độ cao trên 1.000 mét.

Sau sáp nhập, tỉnh này có 38 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 phường và 36 xã. Đây cũng là địa phương có mật độ dân số thấp nhất với 53 người/km² (diện tích hơn 9.068 km²; dân số 478,4 nghìn người). Mật độ dân số trung bình của Việt Nam (297 người/km²) gấp 5,6 lần mật độ dân số của tỉnh này.

Tỉnh này có 20 dân tộc, mỗi dân tộc đều có những nét riêng trong đời sống văn hóa truyền thống. Các điểm du lịch văn hóa nổi tiếng như Dinh thự Đèo Văn Long, Bia Lê Lợi... Vậy tỉnh nào đang được nhắc đến?

Gợi ý: Đây là tỉnh vùng cao biên giới (có đường biên giới dài 265,095 km giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Crossword: Tỉnh nào có biệt danh 'Vùng đất của những đỉnh núi cao'?

