Tỉnh có bề dày lịch sử, gắn liền với quá trình mở mang bờ cõi và xây dựng đất nước của ông cha ta. Mảnh đất này cũng là quê hương của các anh hùng, những vị quan thanh liêm xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Địa bàn tỉnh này sau hợp nhất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Trong đó, có khu vực đất Ngọc Hồi- nơi tiếp giáp biên giới Lào và Campuchia, vì vậy, nhân dân gọi đây là nơi "một con gà gáy cả ba nước cùng nghe". Cửa khẩu Bờ Y tại Ngọc Hồi cũng là cửa khẩu quốc tế mang lại nhiều lợi ích cho tỉnh.

Gợi ý: Tên tỉnh này có thể hiểu là 'Nghĩa khí rộng lớn'.

Crossword: Tỉnh nào một con gà gáy ba nước cùng nghe?

