Dù chẳng có tiếng tăm nhưng tiểu tướng này vừa ra tay đã liên tiếp chém được hai thành viên Ngũ hổ tướng là Quan Vũ và Hoàng Trung.

Nhắc tới Ngũ hổ tướng, chắc hẳn mọi người đều không còn xa lạ. Thế nhưng thời kỳ Tam Quốc lại có một tiểu tướng chẳng có tiếng tăm, vừa ra tay đã liên tiếp chém chết được hai thành viên Ngũ hổ tướng, trở thành cái gai trong mắt Lưu Bị.

Trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung, tiểu tướng vô danh này là bộ tướng của Phan Chương. Khi Quan Vũ và Quan Bình thua chạy đến Mạch Thành thì trúng mai phục. Quan Vũ ngã ngựa, bị tiểu tướng này bắt được và dâng cho Tôn Quyền. Tôn Quyền chém Quan Vũ.

Về sau, trong trận Di Lăng, tiểu tướng này lại lập thêm một chiến công nữa khi ông bắn hạ danh tướng Hoàng Trung của Thục. Trong lúc mai phục quân Thục, tiểu tướng này đã bắn trúng một mũi tên bắn vào giữa vai Hoàng Trung, khiến Hoàng Trung suýt ngã ngựa. Do Hoàng Trung tuổi già, khí lực đã kém, bị trúng tên không chịu đựng được nên đã qua đời.

Hoàng Trung và Quan Vũ đều là đại tướng chinh chiến lâu dài trên sa trường nhưng cuối cùng lại chết trong tay một tiểu tướng vô danh của Đông Ngô. Vậy người đó là ai?

Gợi ý: Tiểu tướng này họ Mã.

Crossword: Tiểu tướng vô danh nào bắt sống Quan Vũ, bắn hạ Hoàng Trung?

