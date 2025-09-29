Lữ Bố coi trọng ai nhất trong Ngũ hổ tướng Tam Quốc?

Trong 5 vị tướng của Thục Hán là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung thì ai là người được Lữ Bố coi trọng nhất?

Người này được ví là đệ nhất mãnh tướng trong Tam Quốc, 3 lần độc đấu với Lữ Bố. Ông có thân hình to lớn, dung mạo oai phong và được học hành cả về sách vở lẫn võ nghệ. Ông được sử sách mô tả là một vị tướng văn võ song toàn, có tài thư pháp và đặc biệt là sở trường vẽ tranh mỹ nhân.

Lữ Bố coi trọng vị tướng này là vì võ công của ông rất cao cường. Lý do thứ hai, là người này dù tính tình nóng nảy nhưng không bao giờ nhụt chí.

Gợi ý: Vị tướng này thường được ví là 'tính nóng như kem', sinh trưởng trong một gia đình giàu có và làm nghề bán rượu.

